Redmi K50S Pro con Snapdragon 8+ in arrivo ad agosto, novità anche per la gamma Note

Sono mesi che si parla dell'uscita del super flagship 2022 di Redmi e dopo l'arrivo della gamma Xiaomi 12S era solo questione di tempo prima di ricevere novizie al riguardo. E infatti, ecco fare capolino i primi dettagli ufficiali in merito al debutto di Redmi K50S Pro mente un noto leaker cinese svela direttamente il periodo d'uscita del top di gamma.

Redmi K50S Pro: primi dettagli ufficiali e leak sul debutto del flagship con Snapdragon 8+ Gen 1

Abbiamo quindi due fonti ben distinte che parlano del prossimo flagship targato Redmi. Lo smartphone sarà mosso dall'ultimo chipset high-end di Qualcomm, come confermato dallo stesso Lu Weibing (a capo del brand partner di Xiaomi). Non viene svelato il nome del dispositivo ma i più papabili sono Redmi K50 Ultra, oppure – per fare il verso alla gamma 12S di Xiaomi – Redmi K50S, magari in versione standard e Pro: quale che sia il nome commerciale, si tratterà del primo device della compagnia mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1.

Mente il dirigente si limita all'essenziale, il leaker DigitalChatStation va oltre: secondo l'insider la nuova gamma top di Redmi debutterà durante il mese di agosto. Si tratterà dell'ultima interazione della serie K50, dopodiché si passerà oltre definitivamente. Il top dovrebbe avere anche una super fotocamera da 200 MP, ma al momento mancano conferme ufficiali.

Sia Lu Weibing che il leaker cinese rivelano novità per la serie Redmi Note, con un occhio alla ricarica rapida. Allo stato attuale il modello più veloce della famiglia è Redmi Note 11 Pro+ 5G (in patria è stato lanciato il modello Note 11T Pro+), dotato di ricarica da 120W. Non è dato di sapere se la gamma 11 riceverà un ulteriore modello, oppure se i due personaggi cinesi stanno parlando della futura gamma Redmi Note 12. Teniamo le dita incrociate e speriamo di saperne di più a stretto giro!

