iQOO 10 e 10 Pro ufficiali: i 200W sono il punto di non ritorno

Sono ormai anni che vivo porta nel suo sub-brand, iQOO, smartphone di grande impatto e votati alle prestazioni. Ma iQOO 10 e 10 Pro sono qualcosa di più, visto che sono migliorati in tutto o quasi rispetto ai precedenti modelli e trovano prime volte interessanti: in questo articolo riportiamo quindi tutto su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

iQOO 10 e 10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Volendo partire dal look di iQOO 10 e 10 Pro, questo è nuovamente caratterizzato da un vistoso modulo fotocamera rettangolare. In termini di stile, qualcosa però cambia, visto che è presente un retro in doppia finitura nelle varianti bianca e nera, quest'ultima con inserti in stile fibra di carbonio e materiali in similpelle. Inserti che ritroviamo anche sulla variante BMW/Legend, che come sui modelli passati riporta in auge la tipica striscia verticale blu e rossa. iQOO 10, rispetto al modello Pro, trova anche la colorazione arancione.

La differenza più grande tra i due, a livello estetico, è da cercare nel display. Infatti, iQOO 10 Pro ha un pannello curvo da 6.78″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI. Si tratta di uno schermo AMOLED E5 a 10-bit, con tecnologia LTPO 3.0, refresh rate variabile fino a 120 Hz, un picco di luminosità da 1.500 nit, DC Dimming e HDR10+.

Inoltre, troviamo anche un ampio lettore d'impronte ad ultrasuoni integrato sotto di esso nel modello Pro. Passando invece a iQOO 10 base, il dispositivo ha dalla sua un pannello flat AMOLED E5 da 6,78″ Full HD+ a 120 Hz con supporto DC Dimming.

Caratteristiche e Specifiche tecniche

Pensare a dei nuovi top di gamma non può non far venire in mente lo Snapdragon 8+ Gen 1: non a caso, il cuore delle specifiche tecniche di iQOO 10 e 10 Pro è proprio l'ultimo chipset high-end di Qualcomm. Ma la vera novità sta nel secondo chipset presente nella nuova serie 10, cioè il vivo V1+, per la prima volta su iQOO, che dunque trova il suo primo ISP proprietario per la fotocamera. Lato memorie i tagli vanno dagli 8 a 12 GB RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio UFS 3.1 senza espandibilità.

Per il capitolo batteria, la cosa si fa estremamente interessante, specie in termini di ricarica. Infatti, il modello 10 Pro è dotato di una ricarica da 200W, segnando un nuovo record sul mercato, per un modulo da 4.700 mAh. Questo tipo di ricarica porta lo smartphone ad avere una carica completa in appena 10 minuti. Per il modello base troviamo sempre un modulo da 4.700 mAh, ma con ricarica a 120W. Non manca poi la ricarica wireless, che è presente sul Pro ed è da 50W. Presente infine un sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore con un'area da 3.930 mm2 per il modello base e da 2.802 mm2 per il modello Pro. Lato software non mancano Android 12 e Origin OS. Inevitabile la presenza di Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, speaker stereo, infrarossi e motore della vibrazione su Asse-X.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, abbiamo per entrambi gli iQOO 10 una tripla soluzione. Per quanto riguarda invece il modello 10 Pro, il trittico è composto da 50 + 50 + 14.6 MP, con Gimbal Camera GN5, grandangolare JN1 e camera per ritratti P9SX. Per la selfie camera è presente un sensore da 16 MP. Passando al modello base, il trio è invece strutturato così: 50 MP GN5, grandangolare da 13 MP e teleobiettivo 2x ottico da 12 MP con Zoom digitale 20x. Anche qui la selfie camera è da 16 MP.

iQOO 10 e 10 Pro – Prezzo e disponibilità

iQOO 10 e 10 Pro arrivano nel mercato cinese in varie configurazioni di memoria e, di conseguenza, di prezzo: il modello base parte da circa 536€ (3.699 yuan) per la 8/128 GB, per poi salire a circa 580€ (3.999 yuan) per la 8/256 GB, circa 623€ (4.299 yuan) per la 12/256 GB e circa 681€ (4.699 yuan) per la versione 12/512 GB. iQOO 10 Pro invece parte da circa 725€ (4.999 yuan) per la versione 8/256 GB, circa 797€ (5.499 yuan) per la 12/256 GB e infine, circa 870€ per la 12/512 GB. Quanto alla distribuzione Global, questa sorride alla sola India, che vedrà iQOO 10 diventare iQOO 9T molto presto. Nel frattempo, se volete saperne di più sulla gamma top di iQOO eccovi la nostra recensione di iQOO 9 Pro (China), insieme ai dettagli su dove comprarlo.

