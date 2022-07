iQOO 9T, configurazione quasi completa: specifiche da primo della classe

iQOO ha ormai avviato la sua marcia di avvicinamento alla presentazione della serie 10, ma parallelamente sta progettando il lancio di un nuovo flagship Global, cioè iQOO 9T. Lo smartphone in questione, secondo le indiscrezioni, sarebbe contornato di specifiche tecniche di grande livello, andando quindi a combaciare con quanto potremmo vedere in Cina.

iQOO 9T: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come si presenterebbe, dunque, il prossimo top Global di iQOO? Se vogliamo partire dall'idea di base che, inevitabilmente, potrebbe essere un rebrand di iQOO 10, è facile quindi che possa avere la stessa interessantissima scocca preannunciata per quel modello. Per il display invece, vivo avrebbe optato per un pannello da 6.78″ AMOLED E5 Full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

iQOO 9T



– 6.78" FHD+ E5 AMOLED, 120Hz

– Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

– 8/12GB LPDDR5 RAM

– 256GB storage

– Rear Cam: 50MP (GN5) + 13MP (UW) + 13MP (2x Tele)

– Front Cam: 16MP

– Android 12, FunTouchOS

– 4,700mAh battery, 120W charging

– V1+ Chip



Basandosi ancora una volta sull'idea rebrand, è inevitabile pensare allo Snapdragon 8+ Gen 1 a muovere iQOO 9T che, come anticipato qualche tempo fa, potrebbe essere il primo smartphone fuori Cina con l'ultimo top Qualcomm (OnePlus permettendo). I tagli di memoria sarebbero poi da 8/12 GB RAM LPDDR5 con unico taglio di storage da 256 GB, esigenza ormai chiara del mercato. Passando alla batteria, troverebbe un modulo da 4.700 mAh, che si ricaricherebbe dunque a 120W. Non è previsto che sia da 200W perché vivo dovrebbe implementarlo su iQOO 10 Pro, dispositivo relegato esclusivamente alla Cina (ad oggi).

Capitolo fotocamera. L'idea è che iQOO 9T si possa ritrovare un trittico abbastanza onesto, cioè sensore principale Samsung GN5 ultra-stabilizzato da 50 MP, ultra-grandangolare da 13 MP e Teleobiettivo da 13 MP con Zoom 2x. La selfie camera sarebbe invece da 16 MP. Ciò che però cambierebbe tutto in termini multimediali è il chipset ISP vivo V1+, che la casa madre sta decentralizzando portandolo anche in iQOO. Lato software, ci aspettiamo Android12 con FunTouchOS.

iQOO 9T – Possibile prezzo e data di uscita

Quando arriva dunque il campione di iQOO per il mercato internazionale? Secondo i leak, sarebbe da collocare per la fine di luglio 2022, dunque poco dopo la presentazione della serie 10 in Cina, fissata per il 19 luglio 2022. Per il prezzo, ce lo aspettiamo in una fascia superiore ai 600€ al cambio, secondo le voci provenienti dall'India.

