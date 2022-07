Dove comprare il nuovo Google Pixel 6a: 100€ di sconto in bundle con le TWS Buds A!

A maggio Big G ha presentato al mondo il suo nuovo smartphone della gamma Pixel: si tratta del primo mid-range dotato del chipset Tensor. Se siete curiosi di scoprire dove comprare Google Pixel 6a, risparmiando con una bella offerta lampo o con codice sconto, eccovi serviti. L'occasione ghiotta è adesso: il dispositivo è in promo lancio ad un prezzo super, con tanto di auricolari wireless in regalo!

Google Pixel 6a: dove comprare il nuovo arrivato e come risparmiare

Il nuovo Google Pixel 6a attinge a man bassa dai modelli maggiori ed adotta uno stile molto simile, con un modulo fotografico decisamente atipico. Frontalmente abbiamo un ampio pannello con punch hole; si tratta di un’unità OLED da 6.2” Full HD+ con sensore ID integrato. Anche a questo giro Google ha optato per la presenza di Tensor, il chipset proprietario (5 nm, 2.8 GHz). Completano il quadro una batteria da 4.400 mAh con ricarica da 18W ed una dual camera da 12 + 12 MP con OIS e grandangolo.

Il nuovo Google Pixel 6a è disponibile in preordine su Amazon, con spedizione Prime (a partire dal 28 luglio): il dispositivo è in offerta lancio con uno sconto di ben 100€, in bundle con le cuffie true wireless Pixel Buds A. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Infine, vi segnaliamo che oltre allo smartphone trovate anche le nuove cuffie TWS top Google Pixel Buds Pro; queste sono in buona compagnia, dato che la versione Pixel Buds A viene proposta a prezzo scontato.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Google (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

