Aspettando il primo Redmi con Snapdragon 8+… si parla già della serie K60!

La serie K50 non è ancora giunta al capolinea e si prepara a ricevere una nuova aggiunta: sarà il primo Redmi con Snapdragon 8+ Gen 1. Nonostante ciò cominciano già ad arrivare le prime indiscrezioni in merito al Redmi K60, futuro modello top della costola di Xiaomi!

Redmi K60: al via le primissime indiscrezioni

Abbiamo anticipato già in apertura che la serie K50 di Redmi è lungi dalla sua conclusione. Lo stesso capo del brand ha rivelato che è in dirittura d'arrivo un modello con l'ultimo chipset top di Qualcomm: il lancio sarebbe atteso – e qui siamo nel campo delle indiscrezioni – per il mese di agosto. Manca quindi ancora un po' di tempo al lancio della futura generazione di punta della compagnia, eppure c'è qualcuno che già ne parla. L'insider DigitalChatStation ha rivelato alcuni dettagli in anteprima, riguardanti Redmi K60. Ovviamente quanto segue va preso con le dovute precauzioni e considerato come un rumor!

Stando alle parole del leaker, la prossima serie di Redmi avrà due incarnazioni: il modello di punta sarà disponibile in due varianti, Qualcomm e MediaTek, in entrambi i casi con un SoC a 4 nm. Molto probabilmente si tratterà dello Snapdragon 8+ Gen 1 e del Dimensity 9000+. Inoltre ritroveremo un ampio display caratterizzato da un punch hole centrale e da una risoluzione 2K (o QHD+ se preferite). Il pannello avrà il lettore d'impronte digitali integrato; inoltre pare che ci saranno novità impressionati sul fronte della ricarica rapida.

Passando al comparto fotografico, pare che la serie Redmi K60 farà affidamento su un sensore da 50 MP, un Sony IMX766 “modificato” per l'occasione. Come potete constatare si tratta di piccole anticipazioni: a quanto pare la costola di Xiaomi è già pienamente al lavoro sulla futura generazione K. Chissà che non arrivi qualche immagine leak già dalle prossime settimane!

