Redmi G 2022 è la nuova belva da gaming di Xiaomi e sta arrivando

Xiaomi annuncia il debutto del nuovo Redmi G 2022, Gaming Laptop di ultima generazione: in questo approfondimento trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato. Il lancio è vicinissimo e abbiamo già un po' di informazioni che ci lasciamo pregustare l'arrivo di un notebook da gaming di tutto rispetto!

Redmi G 2022 Gaming Laptop: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

2022 2021

Nonostante Redmi G 2022 si fregi del titolo di Gaming Laptop, rispetto alle versioni 2021 e 2020 abbiamo un design “meno da gaming”. La scocca sembra pulita, senza linee aggressive e richiami allo stile tipico delle classiche macchine da gioco: all'apparenza sembra di avere a che fare con un notebook “normale”.

La scocca è realizzata in metallo mentre per il display ritroviamo uno schermo da 16″ ma con refresh rate maggiorato: a questo giro si parla di 165 Hz (contro i 144 Hz del modelli precedenti). Il pannello offre una luminosità fino a 500 nit, precisione del colore Delta E<1.5 e cornici ridottissime.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Xiaomi non ha ancora svelato nulla in merito al prossimo notebook da gaming. Tuttavia una pagina da uno store cinese rivela parte delle specifiche tecniche di Redmi G 2022. In base a quanto si evince, il portatile avrà tre incarnazioni dotate di processori Intel i5 e i7 di dodicesima generazione. Ovviamente ci aspettiamo una scheda grafica bestiale: la versione 2021 è dotata di GPU NVidia GeForce RTX 3060 e 3050, quindi avremo di sicuro soluzioni uguali o superiori.

Impossibile non aspettarsi anche un sistema di raffreddamento avanzato simile a quello Hurricane Cooling 3.0 visto a bordo della precedente generazione, con 2 ventole di grandi dimensioni a 12V, varie prese d'aria e numerosi tubi di rame per la dissipazione del calore.

Redmi G 2022 Gaming Laptop – Prezzo e uscita

Tramite un annuncio a sorpresa, Xiaomi ha confermato la data di presentazione di Redmi G 2022: il Gaming Laptop del brand sarà lanciato in Cina tra pochissimo, il 21 luglio. In merito al prezzo, il terminale è stato avvistato sullo store ufficiale del brand a partire da 6.389 yuan, circa 925€ al cambio attuale.

Non appena il dispositivo sarà ufficiale, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il