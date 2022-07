iQOO 10 Pro senza segreti, fra foto e specifiche

Le indiscrezioni in merito ai prossimi top di gamma del brand di vivo si fanno sempre più insistenti. iQOO 10 e 10 Pro sono ormai nell'aria, diventano tangibili man mano che passano i giorni e in questo approfondimento andiamo a raccogliere tutti i leak su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato. Facciamo il punto della situazione in merito ai prossimi top di gamma!

Aggiornamento 05/07: nuove informazioni ci svelano come sarà iQOO 10 Pro, grazie a immagini e specifiche tecniche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

iQOO 10 e 10 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Secondo le immagini trapelate, il look di iQOO 10 e 10 Pro dovrebbe essere nuovamente caratterizzato da un vistoso modulo fotocamera rettangolare. In termini di stile, si vocifera dell'utilizzo di un retro in doppia finitura nelle varianti bianca e nera, quest'ultima con inserti in stile fibra di carbonio. Inserti che ritroveremmo anche sulla variante BMW/Legend, che come sui modelli passati riporterebbe in auge la tipica striscia verticale blu e rossa.

Per quanto riguarda il display, iQOO 10 Pro avrebbe un pannello da 6.78″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 518 PPI. Sarebbe uno schermo un AMOLED a 10-bit, presumibilmente E5 con tecnologia LTPO e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Inoltre, dovremmo trovare un ampio lettore d'impronte ad ultrasuoni integrato sotto di esso. Il tutto in dimensioni pari a 164,91 x 75,5 x 9,49 mm e un peso di 216 grammi.

Non viene fatta menzione, ma aspettiamoci un display con bordi curvi e lo stesso vale per la presenza di un chip indipendente dedicato alla gestione dello schermo. Fino qui non sembrano presenti grandi differenze rispetto alla serie 9.

Passando invece a iQOO 10 base, un noto insider ha rivelato alcuni dettagli: pare che il dispositivo avrà dalla sua un pannello OLED da 6,78″ Full HD+ a 120 Hz con supporto DC Dimming.

Specifiche tecniche

Pensare a dei nuovi top di gamma non può non far venire in mente lo Snapdragon 8+ Gen 1: di certo il cuore delle specifiche tecniche di iQOO 10 e 10 Pro sarà l'ultimo chipset high-end di Qualcomm. Lo stesso insider Digital Chat Station rivela che entrambi i dispositivi saranno basati su questa piattaforma ed il TENAA conferma.

Lato memorie i tagli andrebbero da 8 a 12 GB RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio UFS 3.1 senza espandibilità. Per il capitolo batteria, la cosa si fa estremamente interessante, specie in termini di ricarica. Infatti, il modello 10 Pro sarebbe dotato di una ricarica da 200W, segnando un nuovo record sul mercato, per un modulo da 4.700 mAh. Per il modello base sarebbe invece previsto un modulo da 4.500 mAh con ricarica a 120W. Non mancherebbe poi la ricarica wireless, che si potrebbe attestare rispettivamente a 50W sul base e 65W sul Pro.

Ci aspettiamo un sistema di raffreddamento avanzato (con un'area ampia e camera di vapore) mentre lato software non mancheranno Android 12 e Origin OS.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, è impossibile non prevedere il ritorno della Gimbal Camera, soluzione votata ad offrire una stabilizzazione impeccabile. DigitalChatStation parla di un sensore principale da 50 MP con una dimensione di 1/1.5″: si riferisce a iQOO 10 standard ma non riporta altri dettagli. Per quanto riguarda invece il modello 10 Pro, il TENAA ci fa sapere che avrà un comparto con tre sensori da 50 + 50 + 14.6 MP (immaginiamo che il terzo sia commercializzato a 16 MP). Per la selfie camera sarà presente un sensore da 16 MP.

Ciò che stuzzica però è un altro leak dello stesso insider che ci parla di un possibile inserimento dell'ISP proprietario di vivo, cioè V1, su entrambe le soluzioni. Qualcuno si è chiesto anche se ci sarà la versione potenziata, vivo V1+, ma il leaker non ne ha risposta concreta, quindi bisognerà attendere conferme ufficiali.

iQOO 10 e 10 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione di iQOO 10 e 10 Pro non è stata ancora confermata ma il lancio dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre (quindi tra luglio e settembre). Ormai la gamma principale del brand ha una cadenza quasi semestrale e l'insider DigitalChatStation svela che il debutto è fissato per il mese di luglio 2022; inoltre rivela che il modello base non presenterà grandi novità rispetto alla precedente generazione.

Il prezzo di vendita non è ancora trapelato: ricordiamo che i modelli 9 e 9 Pro partivano – rispettivamente – da circa 556€ e 695€ al cambio, ossia 3.999 yuan e 4.999 yuan. Ci sarà un aumento dei prezzi o resteranno stabili? Nel frattempo, se volete saperne di più sulla gamma top di iQOO eccovi la nostra recensione di iQOO 9 Pro (China), insieme ai dettagli su dove comprarlo.

