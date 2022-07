iQOO 10 Pro è lo smartphone con la ricarica più veloce di sempre

Dopo le prime immagini dal vivo leak, la compagnia cinese ha deciso di svelate completamente il design del suo prossimo top di gamma. Tuttavia non ha fatto i conti con l'occhio di falco dei media: è stato notato, infatti, un dettaglio minuscolo che ha confermato ufficialmente la presenza della tecnologia da 200W a bordo di iQOO 10 Pro, il quale sarà lo smartphone con la ricarica rapida più veloce di sempre.

iQOO 10 Pro carica a 200W: è lui lo smartphone con la ricarica rapida più veloce al mondo

Il video in questione, pubblicato dalla stessa casa asiatica, mostra varie caratteristiche di iQOO 10 e 10 Pro, svelandone definitivamente il design. Un look unico ed elegante, con un ampio display dai bordi curvi e punch hole centrale. Il retro sarà caratterizzato da un modulo fotografico di grandi dimensioni, con una scocca Black oppure in versione BMW (come da tradizione). Nel video si fa riferimento anche alla presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1, ultima soluzione high-end di Qualcomm.

E proprio in un frame, ecco che compare la scritta incriminata. Qui viene confermata ufficialmente la presenza della ricarica da 200W, la solo per iQOO 10 Pro: si tratterà quindi – come già evidenziato in apertura – dello smartphone dotato della ricarica rapida più veloce sulla piazza. iQOO 10 base si fermerà ai 120W; ricordiamo che attualmente il dispositivo con la tecnologia più rapida è Realme GT Neo 3, con i suoi 150W. Gli ultimi top di Xiaomi (della serie 12S) arrivano con 67W e 120W. Uno dei migliori in campo e Red Magic 7 Pro, con i suoi 135W (ma solo per la versione cinese).

Ormai la nuova serie iQOO 10 non ha quasi più segreti: se siete interessati a scoprire altri dettagli, vi lasciamo con il nostro approfondimento dedicato alla gamma. Qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali in merito ai dispositivi in arrivo il 19 luglio.

