Red Magic 7 e 7 Pro: la certificazione li rende i più veloci di sempre in ricarica

Ci stiamo ancora godendo il modello 6S Pro ma già si comincia a parlare di Red Magic 7 e 7 Pro, prossimo top di gamma da gaming di Nubia: in questo articolo raccoglieremo tutte le indiscrezioni (e le eventuali conferme) in merito alle specifiche tecniche, al prezzo di vendita e alla data d'uscita.

Aggiornamento 01/02: Red Magic 7 Pro, o presunto tale, si ritrova anch'esso certificata la ricarica rapida a 165W. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

Red Magic 7 e 7 Pro: che cosa ci aspetta dai prossimo flagship da gaming di Nubia?

Design e display

I nuovi Red Magic 7 e 7 Pro sono in dirittura d'arrivo e dopo le immagini del TENAA arriva anche qualche dettaglio in più dalla compagnia cinese, la quale presentato il dispositivo con un video molto particolare, con protagonisti dei gattini!

Come da copione, abbiamo il ritorno di un look super aggressivo e futuristico, con un corpo in vetro e alluminio che strizza l'occhio al gaming. Di seguito trovate un'immagine che mette a confronto il precedente 6S Pro con il nuovo modello in arrivo: lo stile generale rimane invariato mentre è possibile notare alcuni accorgimenti.

Per il display, probabilmente vedremo il ritorno di un pannello AMOLED intorno ai 6.8″ magari con risoluzione differente in base al modello (Full HD+ e QHD+); la compagnia cinese ha confermato un refresh rate fino a 165 Hz, con campionamento del tocco a 720 Hz.

Hardware e benchmark

Sappiamo che Red Magic 7 è stato certificato dal TENAA con la sigla NX679, un indizio importante per eventuali documenti e benchmark. Infatti il dispositivo, di recente, è apparso su Geekbench confermando quello che già diamo per scontato: il flagship da gaming di Nubia sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1, l'ultimo chipset top di Qualcomm.

Red Magic 7 sarà tra i primi ad avere a bordo il chipset high-end ma ovviamente non sarà il primo in assoluto dato che abbiamo già avuto vari lanci, tra cui Xiaomi 12 e 12 Pro. Dai benchmark si evince la presenza di ben 18 GB di RAM mentre alter indiscrezioni riferiscono di tagli da 8/12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.





Guardando alla batteria, scopriamo che il modello standard della serie potrebbe avere una capienza di 5.000 mAh e se prima si pensava ricarica da 120W, adesso potrete rimanere stupiti: infatti, sia Red Magic 7 (NX679J) che 7 Pro (NX709J) saranno dotati di una ricarica a 165W, come già si vociferava, visto che per entrambi è arrivata la certificazione 3C in merito. Questo li rende la serie di smartphone più veloce di sempre in ricarica, chi riuscirà a batterli?

Fotocamera

Passando al comparto fotografico ci aspettiamo un salto in avanti con una quad camera (magari sempre con un sensore principale da 64 MP). Per ora si tratta solo di ipotesi ma non appena ci saranno novità sulla fotocamera provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Red Magic 7 – Prezzo e uscita

Dopo le varie indiscrezioni ed ipotesi iniziali, la compagnia cinese ha pubblicato il primo teaser dedicato a Red Magic 7, in cui conferma il periodo di uscita. Il top di gamma arriverà nel corso del mese di febbraio ma manca ancora una data precisa. Tenendo conto del Capodanno Cinese è plausibile che il debutto sia fissato durante la seconda metà di febbraio. In merito al prezzo di Red Magic 7 e del fratello maggiore Pro per ora non ci sono dettagli e non possiamo fare altro che sperare che i nuovi top non siano protagonisti di rincari (l'attuale generazione è stata lanciata a 599/699€).

