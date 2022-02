Red Magic 7: come funziona il chipset gaming Red Core No.1

Red Magic 7 non smette di aggiungere novità di grande livello alla sua scheda tecnica e in questo caso, è toccato al chipset indipendente Red Core No.1. Questa soluzione hardware permetterà di elevare il gaming come mai prima d'ora, segnando un passaggio importante per la categoria.

Aggiornamento 15/02: nuovi dettagli ufficiali ci rivelano come funzionerà il chip integrato nella serie Red Magic 7. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Red Magic 7: il gaming sarà un'esperienza titanica con Red Core No.1

Ad annunciare questa interessante aggiunta è proprio il brand tramite un teaser su Weibo, paragonando l'efficienza del chipset al Guanto di Thanos, accostando il Red Core No.1 alla Gemma dell'Infinito della Realtà (quella rossa) in grado di realizzare ogni desiderio, ma anche a quella del Potere (che è viola, ma inizialmente era rossa) come i fan Marvel sanno.

Questo perché la soluzione indipendente che troveremo su Red Magic 7 permetterà di gestire in maniera totalmente distaccata dallo Snapdragon 8 Gen 1 il suono, la luminosità, la vibrazione, il campionamento del tocco e il rendering 3D. Insomma, una piattaforma totalmente votata al gaming, come mai prima d'ora su uno smartphone.

Realizzato in collaborazione con il chipmaker Awinic e l'organizzazione JD Esports, al chip Red Core No.1 sono affidate quattro mansioni principali:

Tasti laterali : i tasti posti sul frame di Red Magic 7 potranno godere di una risposta al tocco in pochi millisecondi, campionamento del tocco a 500 Hz, molte personalizzazioni e algoritmi di ottimizzazione

: i tasti posti sul frame di Red Magic 7 potranno godere di una risposta al tocco in pochi millisecondi, campionamento del tocco a 500 Hz, molte personalizzazioni e algoritmi di ottimizzazione Feedback aptico : il motore lineare Dual X-Axis offrirà un'intensità di vibrazione aumentata del 160% e una risposta di solo 1 millisecondo

: il motore lineare Dual X-Axis offrirà un'intensità di vibrazione aumentata del 160% e una risposta di solo 1 millisecondo Speaker : il chip ottimizzerà l'uscita audio, migliorando tutto il range di frequenze basse/medie/alte in ottica gaming

: il chip ottimizzerà l'uscita audio, migliorando tutto il range di frequenze basse/medie/alte in ottica gaming Luci RGB: le luci sul retro di Red Magic 7 potranno contare su 16,8 milioni di effetti per il gaming

Da ciò possiamo dedurre che Red Magic sia pronta a creare un precedente importante per la categoria, sempre più in crescita e sempre più prioritaria per il gioco in mobilità, vista la grande considerazione che si sta dando a tutti i dettagli del prossimo smartphone. Per saperne di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il