Red Magic 7 Pro sarà il primo gaming phone con fotocamera sotto al display

La nuova serie Red Magic 7 è in dirittura d'arrivo: il mese di febbraio vedrà il lancio degli smartphone da gaming ed ora si comincia a parlare di un'ennesima novità. Stando ad un noto insider cinese, gli smartphone da gaming potrebbero avere una versione molto particolare, con fotocamera sotto al display.

Aggiornamento 10/02: Red Magic ha confermato che la serie 7 avrà uno smartphone con fotocamera sotto al display. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Red Magic 7 e 7 Pro: ci sarà una versione con fotocamera sotto al display?

Abbiamo già visto che Red Magic 7 e 7 Pro arriveranno in una variante con scocca trasparente, come mostrato dal primo video promozionale (dedicato al Capodanno cinese, all'anno della tigre e con protagonisti una sfilza di gattini). A quanto pare questa non sarà l'unica novità in termini di stile: la gamma potrebbe avere anche una versione completamente full screen grazie ad una fotocamera sotto il display. L'indiscrezione arriva da DigitalChatStation, insider parecchio informato sulle novità in patria. Insomma, la serie Red Magic 7 potrebbe ospitare il primo smartphone da gaming dotato di questa tecnologia.

Non sarebbe poi così irreale da immaginare vista la presenza di Nubia – e di conseguenza di ZTE – alle spalle di Red Magic. La casa cinese è ormai una veterana in fatto di Under Screen Camera e per saperne di più basta dare un'occhiata alla nostra recensione dello ZTE Axon 30 5G.

Red Magic 7 Pro, arriva la conferma: ci sarà una versione con fotocamera sotto il display | Aggiornamento 10/02

Dopo l'approdo sul TENAA e le varie indiscrezioni arrivate dal video teaser ufficiale, un dettaglio di un ulteriore teaser su Weibo ci dà la conferma che la serie Red Magic 7 sarà la prima ad avere uno smartphone con fotocamera sotto al display. Il particolare è ritrovabile proprio sulla scocca di quella che sembra la Transparent Edition del modello 7 Pro, che sembra anche differente nel bumper fotocamera posteriore.

Chiaramente, non possiamo dare per certo il modello che effettivamente si doterà di questa feature, ma già avere una conferma che vi sarà un dispositivo di questo tipo rappresenta una piccola svolta.

Se volete saperne di più sulla serie Red Magic 7, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato alla famiglia di top da gaming!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il