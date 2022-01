Dite miao a Red Magic 7: il top da gaming svelato dai gattini | Video

In questo articolo andiamo a raccogliere tutti i dettagli sul design di Red Magic 7, con immagini dal vivo, render e video: si comincia con uno spot molto particolare, in cui viene mostrato il dispositivo per la prima volta (ed è in ottima compagnia!).

Red Magic 7 è stato svelato da un gruppo di gattini: tech e mici… un sogno!





Che siate team canini o team gattini fa poca differenza: è impossibile non apprezzare lo sforzo di Nubia di creare il connubio perfetto tra tecnologia ed i nostri amici a quattro zampe. La compagnia cinese ha pensato bene di mostrare per la prima volta il nuovo Red Magic 7 e per farlo ha scomodato un gruppo di gattini vestito di tutto punto. Ovviamente il riferimento è chiaro: lo spot celebra in modo scherzoso l'anno della tigre, che partirà a breve, con il Capodanno cinese. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video in questione.

Oltre a confermare il design del prossimo del prossimo smartphone da gaming, Red Magic svela anche alcune delle caratteristiche. Avremo una scocca trasparente (ben visibile) ma anche un display con refresh rate a 165 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Inoltre non mancherà un sistema di raffreddamento al top (ICE 8.0), insieme ad un sistema di luci RGB e ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 1.

Siete curiosi di saperne di più su Red Magic 7? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al top da gaming!

