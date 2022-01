Honor al MWC 2022: sarà un evento “Magic”

Il Mobile World Congress 2022 prende via via forma e i brand non vogliono far mancare il loro apporto e tra questi, non può mancare Honor. L'azienda cinese si prepara per presentare la sua line-up per l'anno nuovo e punta a stupire con le sue tecnologie.

Honor: ecco quando ci sarà l'evento al Mobile World Congress 2022

Come si svolgerà la presenza di Honor durante la kermesse MWC 2022? Il brand ha annunciato che terrà un evento esclusivo il prossimo 28 febbraio, alle ore 13:00, dove mostrerà al mondo intero la sua nuova gamma di prodotti. E, considerando che lo slogan è “Power of Magic“, bisogna aspettarsi qualcosa di relativo alla fascia top del brand.

Ma cosa aspettarsi dai dispositivi di Honor al Mobile World Congress? Dicevamo della gamma Magic, quindi non è escluso possa avvenire il debutto internazionale del pieghevole Magic V, ma attenzione alle sorprese: che possa vedersi qualcosa di relativo alla gamma Magic 4?

Purtroppo è presto per poter dare una risposta concreta, ma considerando quanto si dice in merito alla possibile serie Honor Magic 4, sarebbe curioso e interessante vedere cosa il brand proporrà per il 2022.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il