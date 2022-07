OPPO A97 5G compare sul web: è lui vero Reno 8 Lite?

In Italia abbiamo visto di recente OPPO Reno 8 Lite, smartphone derivato da alcuni rebrand, che però nel design ha ben poco dell'attuale serie Reno 8. Uno smartphone che però somiglia in maniera importante alla gamma Reno è l'imminente OPPO A97 5G, che si sta configurando man mano in patria e che promette abbastanza bene in fatto di specifiche.

OPPO A97 5G: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Perché diciamo che A97 5G somiglia in maniera importante a Reno 8? Il form factor trapelato dal design mostrato da China Telecom ci mostra un design sicuramente molto ispirato ai Reno, ma anche, vagamente, a OnePlus Nord CE 2. Non manca un richiamo alla serie K, ma è sicuramente l'influenza Reno a farsi sentire di più. Passando invece al display, abbiamo un pannello da 6.56″ Full HD+, immaginiamo LCD, di cui però non si conosce refresh rate.

Specifiche tecniche e fotocamera

L'unico dettaglio non rivelato in merito ad OPPO A97 5G è quello del chipset. Sappiamo che ha un modem 5G, ma tutto ciò che si sa è che si tratta di un SoC a 2.4 GHz, quindi un papabile Dimensity 810. Difficilmente uno Snapdragon 695, 2.2 GHz, quindi diverso nella configurazione. Intanto, per le memorie, abbiamo due tagli da 8/128 GB e 12/256 GB.

Lato batteria troveremo un modulo da 5.000 mAh, ma non se ne conosce potenza di ricarica. La via potrebbe essere ancora da 33W, ma attenzione all'alzamento della soglia inaugurato da vivo con Y77, quindi non è esclusa una ricarica da 65W (non immaginiamo da 80W come vivo, ma almeno più alta). La fotocamera si distribuisce in due sensori posteriori, uno da 48 MP e uno da 2 MP, non specificato, con selfie camera da 8 MP.

OPPO A97 5G – Prezzo e uscita

Purtroppo, essendo finito in un listino, non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per A97 5G, ma immaginiamo qualcosa possa muoversi intorno a fine luglio/inizio agosto 2022. Per il prezzo, secondo China Unicom, la versione da 12/256 GB dovrebbe costare intorno ai circa 336€ (2.299 yuan). Dunque, immaginiamo, la versione base potrebbe costare intorno ai 250/300€ al cambio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il