Alexa, cosa sai fare? Alla scoperta dell’assistente vocale

Alexa, a volte più di altri software affini, riempie le nostre giornate tramite le richieste che facciamo ma anche i dispositivi che utilizziamo ed in cui è integrata. L'assistente vocale di Amazon però è sempre una scoperta e ci tiene a farlo sapere, elencando (da sola, ci mancherebbe) i suoi punti di forza.

Chi è Alexa? I segreti della voce di Amazon

Volendo fare una domanda specifica ad Alexa, più che chiedere cosa sa fare, va chiesto chi è. Ed è da questa richiesta che l'assistente AI di Amazon si apre agli utenti spiegando le sue peculiarità uniche. Ella (in quanto voce, ma potete identificarla come volete) ha sicuramente gusti precisi in fatto di musica, cinema, sport e cibo, come quando si chiede: “Alexa, chi è il tuo cantante/la tua attrice preferita?” e andando dunque a scoprire le sue preferenze!

Ma non solo i suoi gusti, anche le qualità che traspaiono dalla sua personalità distintiva permettono di comprendere meglio com'è fatta: infatti, la stessa Alexa è affidabile e trasparente, visto che è sempre aggiornata, mentre per le notizie che ci riporta non dimentica mai di riportare la fonte, opportunamente verificata. In più, per le richieste più comuni, non sarà necessario utilizzare le domande dirette, ma potrete essere più colloquiali. Come colloquiale è del resto Alexa, con la sua empatia e i suoi toni pacati, per farci sentire sempre a casa.

In più, Alexa è anche molto esperta, potendosi integrare nello smart home e instaurare routine comode e senza noie. Come quando ci serve un prodotto dallo store, specie in occasione dei Prime Days, così da non perdere tempo. Infine, l'assistente vocale Amazon può definirsi un'esperta entità per ogni tipo di informazione, dai giorni festivi alle informazioni geografiche, ma anche gli eventi sportivi più seguiti nel nostro paese, oltre che celebrità, libri e poesie, che può anche recitare! E se cercate una risata in spensieratezza, Alexa si rende anche spiritosa (vedi il cörsivœ).

E voi utilizzate Alexa? Se sì, in che dispositivi? Fatecelo sapere nei commenti!

