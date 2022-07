Calano le vendite di smartphone nel 2022: ecco la top 5 mondiale

Nonostante le vendite di smartphone siano aumentate nel 2021, il trend continua a essere negativo e appare in positivo solamente “grazie” al tracollo avvenuto nel 2020. Ci siamo lasciati alle spalle il Q1 2022, un trimestre che non ha brillato in tal senso, come dimostra l'ennesimo calo di vendite in tutto il mondo. A parlarcene è il report di Canalys, con cui possiamo avere un'idea più chiara di quale sia l'andamento del settore e soprattutto quali siano le aziende che si contengono la classifica top 5.

Aggiornamento 11/07: un nuovo report ci permette di avere maggiori informazioni sull'andamento di mercato del Q1 2022. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il 2022 non inizia bene per le vendite di smartphone su scala mondiale

In prima posizione troviamo sempre Samsung, che guida il mercato globale degli smartphone con una quota di mercato pari al 24%, in aumento rispetto al 19% di fine 2021. Merito della compagnia sud-coreana è anche quello di essersi costruita una presenza molto consolidata nel mercato 5G, arrivando a occupare metà della della classifica top 10 dei modelli più venduti. In seconda battuta c'è Apple, in crescita al 18% grazie alla scia di vendita della tanto apprezzata serie iPhone 13.

Passando alla sfera più tipicamente cinese, il gradino più basso del podio è occupato da Xiaomi che, seppur in calo, gode delle vendite della celebre serie Redmi Note. Una Xiaomi che, ricordiamo, non ha mai venduto così tanti smartphone come nel 2021: sarà interessante analizzare se il trend verrà mantenuto o meno nel 2022. Seguono OPPO (le cui vendite comprendono anche OnePlus) e vivo, rispettivamente al 10% e 8%, entrambe in calo rispetto ai mesi passati. E nel mentre le vendite di smartphone calano, aumentano quelle dei ricondizionati, sempre più apprezzati dai consumatori.

Nuovo report con più dettagli | Aggiornamento 11/07

Dopo il report di Canalys, quello di IDC ci permette di avere un quadro ancora più completo dell'andamento del mercato degli smartphone di inizio 2022. I dati IDC evidenziano un calo globale del -8,9% se si confrontano Q1 2022 e Q1 2021, e questo significa il terzo trimestre consecutivo in negativo. Da 344,7 milioni la decrescita ha portato a 314,1 milioni di smartphone venduti nel primo trimestre del 2022: in prima posizione troviamo Samsung che segna un -1,2% (73,6 milioni), seguita da Apple al +2,2% (56,5 milioni) e Xiaomi al -17,8% (39,9 milioni), mentre chiudono OPPO al -26,8% (27,4 milioni) e vivo al -27,7% (25,3 milioni).

In tutto ciò, nonostante non sia l'azienda con il più alto numero di vendite di smartphone, Apple rimane comunque quella che guadagna più di tutti gli altri messi assieme. Ah, e se foste curiosi di sapere quali sono i modelli di smartphone più venduti, in questo articolo trovate la top 10.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il