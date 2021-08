MediaTek presenta Dimensity 920 e 810: mid-range sempre più 5G

Nel mentre in tanti attendono il super flagship Dimensity 2000, MediaTek pensa alla fascia mid-range con due nuove soluzioni: Dimensity 920 e Dimensity 810. Due chipset che si accompagnano a Dimensity 900 e Dimensity 800, aggiungendo due nuove scelte per chi ha necessità di un SoC con connettività 5G.

MediaTek Dimensity 920 e 810 ufficiali: tutte le novità in fascia mid-range

Partiamo dal più potente del duo, ovvero MediaTek Dimensity 920, realizzato sempre con processo produttivo a 6 nm. Il SoC migliora le prestazioni nel gaming del 9% rispetto al Dimensity 900, forte di una CPU octa-core con core Cortex-A78 che salgono a 2,5 GHz. Mantiene la stessa GPUJ Mali-G68 a 4 core, ma migliora i moduli RAM passando da LPDDR4X a LPDDR5, così come memorie interne UFS 3.1. Integra anche un processore d'immagine ISP con supporto a contenuti 4K HDR dalla fotocamera, quattro sensori e fotocamere fino a 108 MP con zero lag di scatto. La connettività del Dimensity 920 comprende supporto dual SIM 5G SA+NSA con VoNR, aggregazione di portanti 2CC, 2×2 MIMO, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Multi-GNSS per la navigazione satellitare.

MediaTek parla anche di features aggiuntive: Smart Adaptive Display per regolare il refresh rate in base all'utilizzo, 5G UltraSave per migliorare l'efficienza energetica, HyperEngine 3.0 e Super Hotspot per il gaming.

Passando al MediaTek Dimensity 810, sempre a 6 nm, l'upgrade dal precedente Dimensity 800 riguarda in primis la CPU, sempre con 4 core Cortex-A55 a 2,0 GHz ma con 4 core Cortex-A76 più potenti a 2,4 GHz. Inoltre, il processo produttivo passa da 7 a 6 nm. Rimane invariato il supporto a memorie LPDDR4X e UFS, potendo anche gestire schermo Full HD fino a 120 Hz. L'ISP supporta funzioni avanzate di riduzione del rumore (MFNR e MCTF), due fotocamere fino a 64 MP, bokeh in tempo reale e colori AI in collaborazione con ArcSoft. Non manca la suite HyperEngine 2.0 a supporto della fase gaming, così come connettività dual SIM 5G con VoNR, aggregazione 2CC e FDD+TDD CA.

