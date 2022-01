Il nuovo anno è cominciato decisamente bene per gli appassionati di smartphone cinesi: una partenza scoppiettante con Realme GT 2 Pro, che ha lasciato poi spazio ai nuovi modelli di iQOO, brand legato a vivo. Ancora una volta ci troviamo alle prese con flagship che puntano alle stelle e lo fanno con un comparto tecnico rinnovato, guidato dall'ultimo chipset di punta di Qualcomm. Se anche voi siete stati folgorati dello stile unico di questi dispositivi (e dalle loro specifiche) ecco dove comprare iQOO 9 e 9 Pro.

iQOO 9 e 9 Pro: dove comprare i nuovi top di gamma di vivo

Rispetto alla serie 8, stavolta la gamma top di iQOO attinge a man bassa da vivo con un design ispirato al flagship X70 Pro+. Il modulo fotografico si allarga a dismisura, ospitando una tripla camera da 50 + 50 + 16 MP con grandangolo dotato di FOV 150° (ma con 50 + 16 + 12 MP e ultra-wide standard per la versione base). Il display è un'unità AMOLED E5 da 6.78″ Full HD+ per il modello 9 e QHD+ per il fratello maggiore Pro. Quest'ultimo si arricchisce di un pannello con bordi curvi; tra le altre aggiunte abbiamo poi la ricarica wireless da 50W. Entrambi i top di gamma sono dotati però della super ricarica rapida da 120W e sono mossi dallo Snapdragon 8 Gen 1. Curiosi di mettere le mani sui nuovi flagship? Allora bando alle ciance ed andiamo a scoprire dove comprare iQOO 9 e 9 Pro!

Per tutti i dettagli sui nuovi top di gamma della famiglia iQOO date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è in versione China (ma multilingue con inglese, tedesco, spagnolo e francese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

iQOO 9

iQOO 9 Pro

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

