I nuovi modelli top di Realme sono finalmente ufficiali ma per il momento la disponibilità è limitata al solo mercato cinese. Volete mettere le mani su questi dispositivi e non volete proprio aspettare il debutto in Europa e in Italia? Allora in questo articolo andremo a vedere dove comprare Realme GT 2 e GT 2 Pro!

Realme GT 2 e GT 2 Pro: dove comprare i nuovi flagship del brand

Partiamo con il solito recap, utile per mettere a fuoco di due smartphone, scoprire le differenze e cercare di capire quale dei due modelli fa al caso vostro. Nel caso di Realme GT 2 abbiamo un display AMOLED a 120 Hz da 6.62″ Full HD+, un sensore ID nello schermo, lo Snapdragon 888 ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 65W. La fotocamera è un modulo da 50 + 8 + 2 MP con OIS e grandangolo mentre frontalmente abbiamo una selfie camera da 16 MP. Si cambia tono con il fratello maggiore 2 Pro: in questo caso il display sale a 6.7″ Quad HD+, il cuore è lo Snapdragon 8 Gen 1 e la fotocamera offre un triplo modulo da 50 + 50 + 2 MP con grandangolo da 150° ed una lente a microscopio in stile OPPO Find X3 Pro. Insomma, due dispositivi di tutto rispetto ma con ovvie differenze in termini di hardware. E ora che abbiamo concluso la nostra breve panoramica, andiamo a scoprire dove comprare Realme GT 2 e GT 2 Pro.

Per tutti i dettagli sui nuovi top di gamma della serie GT 2 date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal. Il software è la Realme UI 3.0 (con Android 12), ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese e francese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

GT 2

GT 2 Pro

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

