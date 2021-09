vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ ufficiali: la fotocamera si fa sempre più professionale

L'importanza che i brand stanno iniziando a dare alla fotocamera dei propri smartphone è sempre più ampia. E su tutte, vivo è quella che sicuramente sta investendo di più, con lavori concreti al fine di portare sempre più sensori di qualità sui propri dispositivi. Ed è così che nascono i nuovi vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+, dotati di specifiche tecniche invidiabili ed un comparto fotocamera di altissimo livello.

vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ ufficiali: caratteristiche e novità

Design e display

Per conoscere i nuovi smartphone vivo partiamo ovviamente dal design, che questa volta segue un diktat nuovo e ben definito: materiali pregiati, colorazioni particolari e soprattutto un bumper fotocamera rinnovato e importante. Tornando però ai materiali, quello che più si distingue è senza dubbio X70 Pro+, visto che le sue back cover sono realizzate in Fluorite AG e similpelle vegana.

Altra feature interessante da non sottovalutare della serie X70 è il comparto display. I pannelli utilizzati sono tutti AMOLED, con la versione base e Pro con la stessa diagonale da 6.56″ Full HD+, con la differenza che il maggiore ha uno schermo curvo. Come curvo è il display dell'X70 Pro+ che però si spinge al massimo delle potenzialità con una diagonale da 6.78″ ed una risoluzione 2K+ AMOLED E5 LTPO. Il refresh rate è per tutti e tre a 120 Hz.

Hardware

Passando all'hardware abbiamo tre declinazioni di chipset per tutti i modelli. vivo X70 è dotato del MediaTek Dimensity 1200-vivo, cioè una versione customizzata dal brand; X70 Pro invece è dotato del particolare Exynos 1080: infine, X70 Pro+ si avvale del più potente Snapdragon 888+. Curioso quello che poi avverrà in seguito con X70 e X70 Pro che diventeranno X70t e X70t Pro invertendo i chipset. Per la prima volta, inoltre, il modello Pro della serie X di vivo raggiunge la configurazione 12/512 GB.

Grandi novità le troviamo per la batteria, visto che i moduli da 4.400 e 4.450 mAh di vivo X70 e X70 Pro ottengono una ricarica da 44W. Ma il clou si raggiunge con X70 Pro+, che si avvale di una ricarica cablata a 55W, una wireless a 50W e inversa a 10W. Il modello top è poi certificato IP68. Tutti e tre accolgono poi la porta a infrarossi, speaker stereo Hi-Fi e motore della vibrazione su Asse-Z.

Fotocamera

Il lato fotocamera è senza dubbio quello più attenzionato, con grosse novità per tutti e tre i modelli. vivo X70 vede il debutto del sensore rinnovato Sony IMX766V da 40 MP, che diventa da 50 MP sul modello Pro che ottiene anche un periscopio da 8 MP con Zoom 5x e 60x digitale. Il modello Pro+ ottiene ovviamente una miglioria maggiore, con la conferma della Gimbal Camera GN1 da 50 MP, il grandangolare pan-tilt da 48 MP ed il periscopio da 8 MP come il Pro. I modelli Pro e Pro+ riscrivono la loro capacità di scatto grazie al processore d'immagine vivo V1. Non manca poi la sapiente mano di ZEISS per le lenti.

Prezzo e disponibilità

Attualmente vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+ sono disponibili nella sola Cina, ma il 13 settembre 2021 vedranno loro approdo anche sul mercato Global. Il prezzo di partenza per i tre modelli è rispettivamente di circa 485€ (3.699 yuan), 563€ (4.299 yuan) e 721€ (5.499). Prezzi sicuramente alti, ma in piena politica di vivo.

