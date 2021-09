vivo X70 Global ha già una data di presentazione

Dopo una valanga di chiacchiere ed indiscrezioni, la nuova gamma top di vivo si fa sempre più chiara. L'evento di lancio per la Cina è fissato per il 9 settembre, quindi non manca molto prima di scoprire tutte le novità dei prossimi Camera Phone. Tuttavia, se siete in trepidante attesa della serie vivo X70 5G Global, niente paura perché non ci sarà da attendere troppo per l'uscita: l'azienda asiatica ha già confermato la data di presentazione!

vivo X70 Global arriverà a settembre: tutti i dettagli

L'evento di lancio della gamma vivo X70 5G Global è fissato per il 10 settembre e al momento non c'è ancora una conferma per l'uscita in Italia, ma si parla solo della versione internazionale dei dispositivi. Non sappiamo ancora se arriveranno gli stessi modelli che saranno lanciati in Cina oppure se avremo dei cambiamenti (così come avvenuto in precedenza con X60 Pro e X51). Comunque la compagnia ha già confermato alcuni dettagli: per prima cosa ritornerà la collaborazione per Zeiss in merito al comparto fotografico. Sempre per restare in quest'ambito, ritroveremo anche l'iconica Gimbal Camera, ormai marchio di fabbrica della serie X.

Il sito ufficiale – lo trovate in fonte – conferma anche il design, il quale sembra fare riferimento a vivo X70 Pro. La dicitura “serie” lascia intendere che avremo almeno due modelli, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti dispositivi della gamma X. Per concludere, il sito ufficiale fa riferimento ai Kinetic Wallpaper della OriginOS, di conseguenza è lecito ipotizzare che la gamma possa arrivare da noi con a bordo l'interfaccia proprietaria di vivo (finora riservata solo alla Cina).

Che cosa sappiamo finora

Basandoci sulle indiscrezioni per le versioni China, vivo X70 e X70 Pro dovrebbero adottare stili simili, ma con alcune differenze. Il modello base avrà dalla sua un pannello flat ed una tripla fotocamera mentre nel caso del fratello maggiore i sensori salgono a quattro, con un display dotato di bordi curvi ad impreziosire la parte frontale. In entrambi i casi troveremo un punch hole centrale per la selfie camera e schermi AMOLED (LTPO per il Pro) a 120 Hz.

Volete sapere tutti i dettagli e le differenze tra X70 e X70 Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato ai prossimi flagship di vivo!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu