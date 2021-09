vivo V1: ecco quando sarà presentato il primo ISP del brand

Sebbene la carenza di chipset stia un po' attanagliando il mercato elettronico, i brand guardano comunque oltre. E sulla scia di quanto fatto da Xiaomi con il Surge C1, OPPO prima e vivo poi si stanno concentrando sullo sviluppo e la produzione di chipset proprietari votati all'imaging, cioè dei processori di immagine auto-sviluppati. Ecco tutto quello che sappiamo su vivo V1, la prima soluzione della compagnia cinese.

Aggiornamento 02/09: vivo V1 ha una data d'uscita, prima del debutto a bordo dei prossimi flagship del brand. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

vivo V1: cosa sappiamo sul nuovo chipset d'immagine (ISP)

Caratteristiche e novità

La voglia di vivo di costruire un comparto imaging sempre più capace non è più una novità ed il continuo sviluppo di tecnologie ed accorgimenti ci fa riflettere sul fatto che il brand voglia fare uno step successivo. E quindi, la nascita dell'ISP (processore d'immagine, appunto) è solo una conseguenza di anni e anni di lavori nel comparto visivo e fotografico. La prima soluzione del brand in tal senso arriva con il nome di vivo V1, ma finora l'azienda ha mantenuto il massimo riserbo.

Conosciamo il nome cinese (Yueying, che tradotto può anche significare “ombra notturna” e ci fa riflettere sul fatto che potrebbe essere un chipset pensato al fine di portare la fotografia mobile notturna ad un livello più alto), sappiamo i primi smartphone supportati e la data di presentazione… ma mancano ancora tutti i dettagli! Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questa sezione dell'articolo con tutte le novità introdotte dall'ISP proprietario di vivo.

vivo V1 – Data di presentazione e primo smartphone

Dopo le sempre più insistenti voci e informazioni in merito a questo nuovo processore d'immagine, finalmente arrivano novità ufficiali: vivo V1 sarà presentato il prossimo 6 settembre, durante un evento dedicato esclusivamente all'ISP. I primi smartphone a montare il chipset proprietario saranno i modelli della serie X70, come confermato dalla stessa compagnia cinese. Per questi ultimi il lancio è fissato per il 9 settembre, un dettagli che ci fa capire l'importanza dell'ISP per vivo, dato che il processore sarà protagonista di un evento in solitaria.

Oltre ai vari poster dedicati troviamo anche il simpatico media kit inviato alla stampa cinese. Per l'occasione, l'azienda ha spedito delle confezioni molto particolari, che vedete immortalate negli scatti qui sopra.

