Google e Samsung lavorano a Wear OS 5: presentazione ufficiale all’I/O 2024?

Aggiornamento 26/04: la presentazione del nuovo Wear OS 5 potrebbe avvenire nel corso del prossimo evento I/O di Google che si terrà a maggio. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

La prossima generazione di Wear OS è più vicina di quanto si possa immaginare, con Samsung e Google già al lavoro per la realizzazione del nuovo aggiornamento per il sistema operativo dedicato a smartwatch e indossabili. Con upgrade saltuari e mai puntuali, questo particolare OS potrebbe finalmente trovare la sua dimensione con aggiornamenti annuali se i rumor dovessero essere confermati.

Wear OS 5 sarà basato su Android 14: disponibile già nel 2024?

Crediti: Google

Secondo le informazioni condivise da 9to5Google, Samsung starebbe già lavorando al nuovo Galaxy Watch 7 con chip Exynos 5535, con un build di Wear OS 5 basata su Android 14. Il debutto del nuovo sistema operativo, quindi, potrebbe arrivare in tarda estate con i nuovi smartwatch dell’azienda coreana, seguiti poi a ruota in autunno dai nuovi Pixel Watch 3.

Al momento non ci sono dettagli su quelle che potrebbero essere le novità della nuova versione di Wear OS, ma il passaggio ad un rilascio annuale lascia ben sperare per il supporto futuro dei dispositivi e delle applicazioni native.

Aggiornamento 26/04: la presentazione di Wear OS 5 potrebbe essere imminente

Crediti: Google

L’evento Google I/O 2024 è dietro l’angolo e potrebbe riservare anche delle gradite sorprese per chi ama i dispositivi indossabili come fitness tracker e smartwatch. Seppur non ci siano rumor o indiscrezioni a riguardo, tra le sessioni dedicate agli sviluppatori che parteciperanno all’evento ce ne sarebbero alcune dedicate proprio alla prossima versione di Wear OS.

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo per wearable, infatti, potrebbe essere presentato sul palco dell’evento, con gli sviluppatori che potranno approfondire la conoscenza all’interno di una sessione chiamata “Building for the future of Wear OS“, che cita esplicitamente Wear OS 5.

