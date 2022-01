iQOO 9 e 9 Pro ufficiali con Snapdragon 8 Gen 1 e super ricarica da 120W

Dopo i passi avanti compiuti con le scorse generazioni, finalmente i nuovi terminali del brand partner di vivo sono ufficiali. Stiamo parlando di iQOO 9 e 9 Pro, dispositivi dotati di caratteristiche di tutto rispetto che danno il via al nuovo anno con specifiche al top: si parte alla massima potenza con lo Snapdragon 8 Gen 1 e l'immancabile super ricarica da 120W!

iQOO 9 e 9 Pro ufficiali: tutte le caratteristiche e le novità

In termini di stile, i nuovi iQOO 9 e 9 Pro cambiano le carte in tavola rispetto alla generazione precedente. Il modulo fotografico occupa gran parte dell'area superiore della scocca, con un look che si avvicina molto al cugino vivo X70 Pro+. Passando alla parte frontale, sia il modello standard che il fratello Pro sono dotati di un display AMOLED E5 con tecnologia LTPO 2.0 ed un refresh rate a 120 Hz; si tratta di un pannello da 6.78″ con risoluzione Full HD+ per iQOO 9 e QHD+ per la versione 9 Pro. L'altra grande differenza riguarda lo stile dello schermo: con il fratello maggiore abbiamo una soluzione Dual Edge particolarmente elegante, mentre con il modello standard troviamo un display flat.

Il cuore pulsante di entrambi i flagship è lo Snapdragon 8 Gen 1, con grafica Adreno, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1. I due terminali hanno in comune anche la batteria – un'unità da 4.700 mAh – e la super ricarica da 120W. Tuttavia iQOO 9 Pro ha una marcia in più, vista la presenza della ricarica wireless da 50W (anche inversa, da 10W).

Altra differenza riguarda il comparto fotografico: anche qui il fratello 9 Pro la dice lunga, con una tripla camera da 50 + 50 + 16 MP, con un sensore principale Samsung GN5 (f/1.45), un grandangolo con FOV 150° (come il recente Realme GT 2 Pro) ed un modulo dedicato alla profondità di campo. Per iQOO 9 abbiamo una tripla fotocamera da 50 + 16 + 12 MP, sempre con grandangolo e profondità. Entrambi i terminali offrono una selfie camera da 16 MP.

Come da tradizione, i nuovi modelli sono disponibili all'acquisto in Cina. Il prezzo di iQOO 9 parte da 3.999 yuan (556€) per la versione da 8/256 GB mentre per il modello 9 Pro si parte da 4.999 yuan (695€) per la medesima configurazione. Anche a questo giro ritroviamo la partnership con BMW Motorship, con una versione dallo stile inconfondibile.

Volete sapere tutto sui nuovi top di gamma della serie iQOO 9? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato!

