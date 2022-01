iQOO 9 e 9 Pro si delineano: fotocamera al top

iQOO è riuscita a convincere tutti con la serie 7 e 8, ma pare stia già gettando le basi per la serie 9, cioè la prossima della gamma flagship. I prossimi iQOO 9 e 9 Pro dovrebbero essere tra i primi dispositivi del prossimo anno e in questo articolo proviamo a fare luce su specifiche tecniche, prezzo e uscita basandoci su indiscrezioni e conferme.

Aggiornamento 02/01/2022: si iniziano a vedere le prime conferme sulla fotocamera dei prossimi iQOO 9 e 9 Pro. Trovate tutti i dettagli nella sezione dedicata.

iQOO 9 e 9 Pro: tutto quello che sappiamo

Design e display

Dopo alcune settimane avare di indicazioni sul design, l'azienda toglie il velo e ci fa sapere come sarà fatto iQOO 9. Come possiamo vedere, il richiamo a BMW AMG è confermato e soprattutto possiamo vedere un ampio camera bumper che richiama quello di vivo X70 Pro+ e non è affatto escluso che i dispositivi si somiglino in termini fotografici.

Per il display, si parte dal modello base che pare abbia un pannello piatto punch-hole da 6,78″ Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Si sale poi di livello per la variante Pro: stessa diagonale, stesso refresh rate ma con pannello curvo e soprattutto QHD+.

Per entrambi è previsto un pannello Samsung AMOLED E5, come utilizzato su iQOO 8 e 8 Pro, ma stavolta con tecnologia LTPO 2.0. Inoltre, avremo un chipset indipendente dedicato al pannello, che iQOO ha aggiornato alla seconda generazione. In più, come per la scorsa generazione, anche la serie iQOO 9 sarà dotata di sensore ID a ultrasuoni, cioè il Qualcomm 3D Sonic Max. Un sensore che offrirà al polpastrello dell'utente una superfice di 578 mm2, più ampia della media e quindi più efficace per lo sblocco biometrico.

Hardware e software

Guardando a ciò che è invece l'hardware, la presenta dello Snapdragon 8 Gen 1 è certa, visto che il brand ne ha confermato l'integrazione su questi flagship. Ricordiamo che quello di Qualcomm è il primo SoC mobile a 4 nm, con una CPU octa-core ARMv9 fino a 3 GHz e una GPU Adreno più potente del 30% rispetto a quella su Snap 888 e 888+.

In più, secondo i rumors, sul piano della memoria, i due smartphone si avvarrebbero delle configurazioni 8/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB per iQOO 9 e 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB per iQOO 9 Pro.

Per ciò che riguarda l'autonomia, è stata confermata una batteria a doppia cella da 4.700 mAh. Per la velocità di ricarica ci si aspettava la nuova soluzione a 125W, ma sia dalle certificazioni, sia per conferma ufficiale, tutta la serie avrà ricarica a 120W e relativo nuovo caricabatterie GaN. Inoltre, pare che la ricarica wireless da 50W non sia più riservata al solo modello Pro, ma anche a quello base. In più, pare che avremo un sistema di dissipazione ulteriormente ottimizzato e soprattutto un motore della vibrazione doppio su asse-X.

Per il software, Geekbench ci dà notizia di Android 12 pre-installato e, crediamo, ci possa essere Origin OS Ocean in quanto a interfaccia. tutti i dettagli sulla UI li trovate nell'articolo dedicato.

Fotocamera

Il comparto fotocamera di iQOO 9 e 9 Pro non sarà composto da sensori qualsiasi. Infatti, come sensore principale per i due è stata scelta, per la prima volta sul mercato, la soluzione Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP, cioè una Gimbal camera di nuova generazione, che va a sostituire il GN1 utilizzato per tanto tempo da vivo nella serie X. A questo, per il modello Pro, si aggiunge anche il grandangolare ISOCELL JN1, con apertura FoV utilizzato anche da Realme GT 2 Pro.

Per il resto della configurazione, sempre per il Pro è composto poi da un sensore per i Ritratti da 16 MP. Passando al modello base, al principale sono abbinati un grandangolare da 13 MP ed un sensore per i ritratti da 12 MP. La selfie camera non è stata ancora resa nota.

iQOO 9 – Prezzo e data di uscita

L'azienda ha parlato: la presentazione ufficiale di iQOO 9 avrà luogo in Cina il prossimo 5 gennaio. Fonti interne parlano poi di un approdo Global anticipato rispetto al solito, vedendo iQOO 9 fuori dalla Cina già a febbraio 2022, rispetto al periodo di aprile come avvenne per iQOO 7.

iQOO ha inoltre annunciato che verrà presentato un ulteriore dispositivo, che sembra possa essere la versione Legend del modello base, che dovrebbe essere dotata di uno storage molto ampio da 512 GB.

Ancora niente informazioni precise sul prezzo, ma possiamo ipotizzare che non si allontani dai 3.799/4.999 yuan (526/692€) proposti per iQOO 8.

