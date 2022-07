Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 nelle immagini stampa: ecco i nuovi pieghevoli top!

Il colosso tech asiatico ha finalmente alzato il sipario sull'evento Unpacked estivo, il quale si terrà il 10 agosto. In attesa delle immagini ufficiali e dalle prime conferme da parte dell'azienda, ecco che arrivano dei gustosi leak dell'ultimo minuto. Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 sono stati svelati completamente grazie ad alcune immagini stampa “ufficiose”, che ci mostrano il design di entrambi i flagship pieghevoli!

Questi sono Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, i nuovi pieghevoli del brand

I render di Onleaks ci avevano visto giusto: Samsung Galaxy Z Flip 4 arriva con un look simile a quello della precedente generazione, ma porta con sé varie migliorie. Impossibile non notare il display esterno, dotato di dimensioni più ampie (si parla di un'unità AMOLED da 2.1″); accanto trova spazio la doppia fotocamera principale. Il flagship a conchiglia arriverà in quattro colorazioni differenti. Volendo fare un riepilogo delle possibili specifiche, il dispositivo dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.7″ in Full HD+, con un punch hole per la selfie camera da 10 MP.

Il modulo esterno dovrebbe essere da 12 + 12 MP (con grandangolo) mentre per il chipset si vocifera dell'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1. Il tutto sarà alimentato da una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25W (ed il supporto anche alla ricarica wireless).

Oltre a questo modello, ovviamente, ci sarà anche Samsung Galaxy Z Fold 4: in questo caso, in base alle immagini stampa trapelate, avremo tre colorazioni. Passando al resto delle caratteristiche, sembra che non ci saranno novità dal punto di vista del design. Lo smartphone sarà dotato di un pannello AMOLED da 7.6″ con refresh rate a 120 Hz ed una selfie camera sotto lo schermo.

Il pannello esterno dovrebbe essere un'unità da 6.2″ Full HD+ a 120 Hz mentre per la fotocamera i leak indicano un triplo modulo da 50 + 12 + 10 MP (con grandangolo ed un teleobiettivo). Completano il quadro lo Snap 8+ Gen 1 ed una batteria da 4.400 mAh con ricarica cablata da 45W, wireless da 15W e inversa da 10W.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il