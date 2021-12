vivo annuncia OriginOS Ocean: novità e modelli compatibili

A quanto pare non ci sarà alcuna OriginOS 2, come precedentemente vociferato: al suo posto, vivo ha annunciato la presentazione di OriginOS Ocean. Cambia il nome, a quanto pare, ma non la sostanza, cioè il fatto che è il primo major update dopo l'opera di rebrandizzazione della Funtouch OS. In ogni caso, si tratta della nuova versione dell'interfaccia proprietaria che muove gli smartphone di casa vivo e iQOO. Perlomeno in madre patria, visto che la compagnia ha confermato che questa UI rimarrà esclusiva per l'Asia.

vivo presenta ufficialmente OriginOS Ocean: ecco tutte le novità

Con il nuovo major update OriginOS Ocean, gli smartphone vivo introducono una UI con animazioni più fluide e naturali, icone dalle linee più rotonde e un sistema di personalizzazione per le dimensioni e organizzazione in cartelle altrettanto configurabili. Inoltre, l'aver abbracciato il sistema di temi dinamici di Android 12 permette all'interfaccia di sfruttare i colori degli sfondi per colorare i vari elementi a schermi. Se si parla di personalizzazione, sono stati aggiunti gli Ocean Live Wallpaper, alcuni dei quali sono stati creati in collaborazione con il team di effetti speciali di Star Trek.

Oltre alla home, con l'aggiornamento arriva anche la Origin Cover, la nuova schermata di blocco con scorciatoie, pagamenti contactless più rapidi e la possibilità di avviare rapidamente app trascinando l'impronta digitale sullo schermo. Sono state aggiornate anche le “Nano Notifiche” (piccole pillole mostrate a schermo), maggiormente ottimizzate e con supporto a un numero maggiore di app.

A essere ridisegnato è stato anche il centro di controllo, adesso con più informazioni su batteria, connettività e gestione dei permessi per privacy e sicurezza. A tal proposito, con OriginOS Ocean l'utilizzo di fotocamera, microfono e posizione GPS è notificato in tempo reale, in modo che l'utente possa intervenire all'evenienza. Con uno swipe verso sinistra dalla dock in basso e sblocco biometrico, poi, si accede a uno spazio privato dove contenere i file privati.

vivo ha pensato anche all'utilizzo della modalità multi-finestra: basta uno swipe verso l'alto dall'angolo in basso a sinistra per ridimensionare l'app a schermo in una finestra più piccola. Questa finestra può essere poi trascinata per avviare la modalità di split-screen. Per le app di sistema, si rinnova il player musicale Nano Music, adesso pilotabile in maniera più discreta con una semplice icona nella schermata di blocco, e l'app Nano Notes.

Con OriginOS Ocean è stata introdotta una schermata dinamica per le chiamate in arrivo, con una schermata diversa se a chiamare è un contatto in rubrica o un numero sconosciuto. Migliorano anche le chiamate d'emergenza, con più informazioni inviate per salvaguardare maggiormente l'utente che ne necessita. L'aggiornamento migliora l'app Fotocamera, aggiungendo gesture e anello multi-funzione per regolare stabilizzazione, messa a fuoco e esposizione.

Per quanto riguarda le prestazioni, OriginOS Ocean attua tecnologie di riduzione e ottimizzazione della memoria per ridurre i processi superflui e risparmiare spazio d'archiviazione. Un'altra novità si chiama Quantum Kit per la comunicazione fra dispositivi, in modo da favorire il trasferimento di file nell'ecosistema.

Modelli compatibili

Ecco la roadmap ufficiale per il rilascio della OriginOS Ocean sui vari modelli vivo e iQOO compatibili:

30 dicembre vivo X70, X70 Pro, X70 Pro+, X60 Curved Screen, X60 Pro, X60 Pro+, X60t Pro+ vivo S10, S10 Pro, S9 iQOO 8, 8 Pro, 7

Gennaio 2022 vivo X60, X60t iQOO 5, 5 Pro iQOO Neo 5, Neo 5 Vitality iQOO Z5, Z5x

Febbraio/Marzo 2022 vivo NEX 3S vivo X50, X50 Pro, X50 Pro+, X30, X30 Pro vivo S10e, S9e, S7, S7t, S6 vivo T1

Aprile 2022 vivo Y76s, Y71t, Y53s vivo S7e, S7e Active vivo Z6 vivo T1x iQOO 3 iQOO Neo 3 iQOO Z3, Z1, Z1x



