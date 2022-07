Amazon e recensioni false: avviata una grande azione legale contro 10.000 gruppi Facebook

Amazon è alle prese con un problema molto diffuso sulla sua piattaforma, ovvero quello delle recensioni false. Un problema sicuramente non di poco conto, tant'è che il colosso tecnologico ha deciso di avviare un'azione legale contro gli amministratori di migliaia e migliaia di gruppi Facebook che gestiscono il business delle fake reviews.

Amazon contro il business delle recensioni false: ecco come intende risolvere il problema

Quello delle recensioni false non è certamente una novità. Il problema persiste da anni, e alle sue spalle si nascondono centinaia di truffatori che cercano di manipolare le vendite di un determinato prodotto spacciandolo come un qualcosa del quale non si può fare a meno, un prodotto da cinque stelle, insomma.

Peccato, però, che spesso e volentieri questi stessi prodotti non sono così speciali come si vuol far credere e che – anzi – probabilmente dietro tutte quelle recensioni da cinque stelle si nascondo articoli scadenti o addirittura non conformi a quanto descritto o mostrato nelle immagini di prodotto.

Molti di questi truffatori si muovono su Facebook, tra le migliaia di gruppi che cercano reclutare persone disposte a scrivere e pubblicare recensioni false su Amazon in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Uno di questi gruppi è “Amazon Product Review”, che prima di essere eliminato da Meta contava oltre 43.000 membri.

Per porre fine a questo problema, il colosso dell'e-commerce ha dunque deciso di procedere per vie legali, aprendo un'azione contro gli amministratori di oltre diecimila gruppi Facebook.

Amazon ha fatto sapere che nell'ultimo anno, l'azione legale ha portato alla chiusura di diversi importanti “broker di recensioni” attivi nei mercati degli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna.

Amazon sta cercando di combattere questa guerra con tutti gli strumenti a sua disposizione. Questi includono anche un grande team composto da più di dodicimila persone in tutto il mondo che cercano di intercettare le recensioni false e garantiscono la protezione dei clienti e dei marchi stessi.

