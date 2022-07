Ho passato l’estate con uno smartphone MINI, perché sono stufo dei padelloni

Non sono mai stato un grande fan degli smartphone ricondizionati. Sarà perché non ne ho mai avuto l'esigenza, sarà perché quando acquisto un prodotto pretendo che sia assolutamente impeccabile. E voglio essere sincero: sono anni che siamo in questo settore, e nonostante le tante richieste di collaborazione, non ho mai avuto realmente la voglia di collaborare con un'azienda di ricondizionati nonostante viva a pochi km da uno dei brand diventati più famosi in questo settore.

Ma il mondo sta cambiando. Il prezzo degli smartphone aumenta sempre di più, il mercato è in grande crisi e – ammettiamolo – tra un dispositivo del 2022 ed uno del 2021 la differenza ormai è talmente tanto poca che probabilmente non vale neppure la pena cambiare smartphone ogni anno. Insomma, bisogna dirlo, le novità in questo mondo ormai sono poche.

Poi sono stato contattato da CertiDeal (qui trovate il sito), una delle più famose aziende nel mondo dei ricondizionati, e mi sono fatto convincere. E sapete perché? Perché dopo aver provato praticamente tutti gli smartphone usciti negli ultimi 10 anni, dopo averli visti crescere non solo nelle funzionalità o nel prezzo, ma anche nelle dimensioni, mi sono reso conto di avere la necessità di fare un passo indietro: mi sono stancato di portare con me dei padelloni enormi. Quindi ho chiesto a CertiDeal un iPhone 12 mini, me lo hanno mandato, ho installato subito la beta di iOS 16 e, credetemi, dopo averlo provato probabilmente non tornerò indietro per mesi.

Qualora foste interessati anche voi a prendere in considerazione l'idea di un ricondizionato, che con CertiDeal può essere un prodotto Apple o un prodotto Samsung, in basso trovate un box con un coupon sconto di 10 euro.

Basta smartphone enormi, il mio dispositivo per l'estate è un iPhone 12 mini ricondizionato

Perché un ricondizionato CertiDeal

Prima di parlarvi della mia esperienza con questo iPhone 12 mini, capiamo chi è CertiDeal e perché è effettivamente un'azienda di ricondizionati diversa da tutte le altre. D'altronde lo smartphone me l'hanno mandato loro, quindi è doveroso oltre che interessante, ma metterò da parte tutta la questione ecologica, perché del fatto che acquistando uno smartphone ricondizionato si contribuisce a salvaguardare l'ambiente se n'è parlato fin troppo.

Ma anche se l'azienda francese nata nel 2015 potrebbe sembrare un'altra goccia nell'infinito oceano dei ricondizionati, in realtà è piuttosto diversa dalle altre. In primis, CertiDeal è uno dei pochi brand ad aver ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14001 per la gestione dell’impatto ambientale delle proprie attività, nonché la certificazione statunitense R2:2013 per il rispetto di pratiche responsabili per il riciclo di prodotti elettronici ma, a differenza di quanto accade con la stragrande maggioranza dei ricondizionati, tutti i prodotti venduti sul sito dell'azienda non provengono da utenti privati, ma da gestori telefonici, per poi essere messi a nuovo e rivenduti in base a diversi livelli di grado estetico che non vi starò ad elencare: per conoscerli vi consiglio di dare uno sguardo al loro sito.

Inoltre, sebbene la stragrande maggioranza di prodotti venduti su CertiDeal siano degli iPhone ricondizionati, in realtà dal portale è anche possibile acquistare iPad ricondizionati, Apple Watch ricondizionati ed anche smartphone Samsung ricondizionati. Tutti prodotti che, prima di essere messi in vendita, devono superare ben 32 test che ne assicurano la funzionalità e devono rispettare uno standard qualitativo non da poco: sul sito non sarà mai messo in vendita un prodotto dotato di una batteria con capacità inferiore all'80%.

Tutto molto bello, ma le cose che mi hanno convinto a collaborare con l'azienda sono altre, e sono secondo me le due caratteristiche che più bisogna prendere in considerazione. In primis la garanzia che, in genere, su un prodotto ricondizionato è di 12 mesi ma che su CertiDeal invece è il doppio: i prodotti acquistati sul sito godono di ben 24 mesi di garanzia.

In secundis il diritto di recesso. Quando si acquista online, tutti i clienti hanno il diritto a poter restituire il prodotto acquistato entro 14 giorni dalla ricezione della merce, ma su CertiDeal questo lasso di tempo è stato prolungato a 21 giorni.

E, vedete, quando si acquista un prodotto ricondizionato è inutile girarci intorno o illudersi che non sia cosi: si sta acquistando un usato che, seppure viene rimesso a nuovo, è sempre un prodotto usato. E poter godere di un diritto di recesso così lungo e di una garanzia di due anni, a mio parere è una delle cose più importanti in acquisti del genere.

Perché tra tutti i modelli ho scelto un iPhone 12 mini ricondizionato

Il discorso è semplice: sarà che ormai sono sulla soglia dei 40, sarà che dopo averli provati tutti non c'è molto che mi stupisce ancora, sarà che negli anni sono diventato un tipo molto pratico, ma avere in tasca uno smartphone da 133 grammi e lungo solo 13 cm si è rivelata una cosa estremamente comoda per me, soprattutto in estate: nei pantaloncini corti ci sta una meraviglia.

Il dispositivo che ho ricevuto da CertiDeal è un iPhone 12 mini (product) red, che non è neanche di grado “impeccabile” (cioè quello più alto), ma è di grado “Molto buono”. Ora, sarò io poco meticoloso, ma a me lo smartphone sembra praticamente pari al nuovo, eccetto per un piccolo segnetto grande meno di un micron nella parte inferiore del frame.

Lo smartphone mi è arrivato in una confezione brandizzata dall'azienda (quindi no, non arriva nella sua confezione originale) al cui interno oltre allo smartphone ben fissato per evitare danni dovuti al trasporto, è stato inserito un kit di accessori a norma CE che comprendeva un caricabatterie, un cavo lightning ed un pin per estrarre la SIM.

Ma oltre alla questione estetica, appena acceso lo smartphone sono subito andato a controllare uno dei fattori più importanti per me, soprattutto nei ricondizionati Apple: lo stato della batteria. E l'ho fatto perché ero praticamente sicuro di trovare una batteria che fosse almeno al 98% di capienza, ma mi sbagliavo: la batteria dell'iPhone 12 mini ricondizionato che mi è arrivato da CertiDeal è incredibilmente al 100%. E ammetto che questo non me l'aspettavo.

Ad ogni modo, una volta avviato il dispositivo ho subito installato la Beta per sviluppatori di iOS 16 che, anche se si tratta di un modello non di ultima generazione, sul 12 mini funziona una meraviglia. La schermata di blocco personalizzabile, il feedback haptico nella tastiera, tutte le funzionalità del nuovo OS di Apple funzionano benissimo ed il sistema non ha mostrato il minimo rallentamento.

E quindi sì, di nuovo, siamo tutti vittime del consumismo? In realtà l'esperienza utente e la velocità media del sistema di un prodotto vecchio di una generazione, ormai sono quasi al pari dei modelli più moderni. Quindi che senso ha acquistare un prodotto nuovo quando, spendendo meno, si potrebbe acquistare uno smartphone (ricondizionato o meno) che garantisce una user experience molto prossima a quelli di ultima generazione, pagandolo molto meno?

Tornando a noi, ok, l'iPhone 12 mini è un prodotto che ha qualche compromesso, non solo relativo alle dimensioni, però una cosa c'è da dire: nel tempo Apple ha risolto uno dei suoi più grandi problemi. Appena lo smartphone fu introdotto nel mercato, furono tante le lamentele degli utenti relative al battery drain e alla conseguente poca autonomia della batteria, un problema a cui l'azienda è riuscito a mettere una pezza, ottimizzandone le prestazioni. Certo, non la batteria è fisicamente molto piccola e di certo non si può pretendere un'autonomia al pari di un iPhone 13 Max, ma anche con la beta di iOS 16 devo ammettere che l'autonomia della batteria è molto migliorata rispetto all'inizio.

C'è poi un altro compromesso che si deve accettare qualora si decidesse di acquistare un prodotto del genere: le fotocamere. iPhone 12 mini ha solo 2 fotocamere, una principale ed un ultra-wide, ma la qualità delle foto scattate è più che buona per la stragrande maggioranza degli utenti. Per non parlare dei video: anche se stiamo parlando di uno degli iPhone più “economici” i video registrati con il 12 mini sono migliori rispetto alla gran parte degli smartphone Android, anche di fascia più alta. Ma questo è da sempre un pregio dei prodotti di Apple.

Ciò che mi ha un po' fatto storcere il naso però è il display, ma non parlo delle dimenisoni. Quando si utilizza per anni smartphone top di gamma, dotati di un pannello che almeno lavora a 90 Hz, tornare ad impugnare un dispositivo (grande o piccolo che sia) con un display a 60 Hz potrebbe essere un'esperienza traumatica: è questa l'unica cosa che effettivamente non mi è piaciuta.

Ed è per questo che chiedo una cosa al popolo degli “stanchi dei padelloni”: quanti di voi accetterebbero questi compromessi, pur di avere in tasca uno smartphone che neppure si sente? Perché abituato a tenere in tasca dispositivi pesanti e ingombranti, con questo iPhone 12 mini mi è capitato più volte di avere la sensazione di aver perso il dispositivo, proprio perché in tasca quasi non lo sentivo.

Insomma, perché tra tutti i dispositivi che avrei potuto scegliere di farmi spedire da CertiDeal ho scelto proprio un 12 mini? Sicuramente per comodità, ma anche perché impugnarlo mi fa tornare un po' indietro nel tempo, nell'era d'oro degli smartphone, quando l'iPhone 4 era il desiderio di tutti.

Rifarei questa scelta? Assolutamente sì.

Modalità di pagamento e spedizione con CertiDeal

Qualora qualcuno di voi volesse acquistare un ricondizionato CertiDeal garantito per 24 mesi tramite il sito ufficiale dell'azienda, utilizzando il codice sconto GIZ10 avrebbe diritto ad un ulteriore piccolo sconto di 10 euro. Non sono tanti, è vero, ma è sempre un ulteriore risparmio. I tempi di spedizione variano in base al prodotto che si sceglie e sono sempre indicati nella relativa scheda e la spedizione avviene tramite corriere espresso, con consegna entro 24/72 ore.

È possibile pagare praticamente con qualsiasi metodo. Sono accettate tutte le carte di credito e le carte ricaricabili, come le PostePay, oppure è possibile pagare anche con PayPal.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.