Snapdragon W5 e W5+ Gen 1 ufficiali a 4 nm: sono il futuro degli smartwatch!

N'è passata di acqua sotto i ponti dal debutto della precedente generazione, ma ora Qualcomm è pronta a svelate i nuovi processori dedicati al mercato degli indossabili. Si tratta dello Snapdragon W5 e W5+ Gen 1, due chipset per smartwatch realizzati a 4 nm e pronti a portare una ventata di freschezza nel settore!

Snapdragon W5 e W5+ Gen 1: tutte le novità dei nuovi chipset per smartwatch di Qualcomm

Per prima cosa è impossibile non notare il cambio di rotta per quanto riguarda il nome. Dalla generazione Snapdragon Wear 4100 siamo passati agli Snapdragon W5 e W5+ Gen 1: il nome ricalca quello utilizzato per i processori degli smartphone, mentre in questo caso si tratta di soluzioni per smartwatch e non solo. Entrambi i chipset sono realizzati con processo produttivo a 4 nm (come anticipato anche da indiscrezioni precedenti) e presentano notevoli miglioramenti. Una novità non da poco rispetto ai 12 nm della generazione precedente.

Stando alle parole di Qualcomm, i due SoC sono in grado di offrire performance raddoppiate rispetto al modello Wear 4100+, con la metà delle risorse. Similmente a quanto visto con Samsung lato software, il chipmaker ha lavorato a stretto contatto con Google per ottimizzare al meglio le sue nuove creature per Wear OS. Ma quali sono le differenze tra i nuovi processori?

Lo Snapdragon W5 Gen 1 è una soluzione “di fascia media”, che punta a dispositivi indossabili della medesima categoria, a fitness tracker e smartwatch per i più piccoli. Per quanto riguarda invece lo Snapdragon W5+ Gen 1, ci troviamo alle prese con un chipset premium dotato di un coprocessore AON. Il SoC è composto da quattro core Cortex A53 ed un Cortex M55 a 250 MHz. Presente all'appello una GPU A702 a 1 GHz mentre lato memorie abbiamo il supporto alla RAM LPDDR4 a 2133 MHz. Come anticipato, abbiamo un'unità U55 dedicata al machine learning.

Grazie al coprocessore (realizzato a 22 nm) è possibile gestire più attività in background, riducendo però i consumi. Ovviamente ciò andrà ad impattare in positivo anche per l'elaborazione vocale, la riproduzione di audio e la gestione delle notifiche. Lato connettività troviamo il Bluetooth 5.3, Wi-Fi e GNSS (L1 + L5). Il tutto in dimensioni più compatte, un dettaglio che porterà benefici alle dimensioni dei futuri smartwatch.

Quali saranno i primi indossabili con Snapdragon W5+ Gen 1? Qualcomm ha svelato che ci sono attualmente ben 25 progetti in cantiere (per altrettanti indossabili), tuttavia i primi produttori ad implementare la nuova piattaforma saranno Mobvoi e OPPO.

