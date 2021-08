Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic ufficiali: i primi con il nuovo WearOS!

Insieme ai nuovi modelli della serie Z Fold e ZFlip, il colosso asiatico ha presentato al mondo anche i nuovissimi Samsung Watch 4 e Watch 4 Classic, due dispositivi super attesi non solo per le loro caratteristiche, lo stile e l'eleganza, ma anche per l'arrivo di una versione inedita di One UI Watch basata sulla nuova incarnazione di WearOS.

Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La gamma di smartwatch di Samsung arriva in due incarnazioni, ossia il modello Watch 4 (44/40 mm) e Watch 4 Classic (46/42 mm). La versione standard è dotata di una cassa in alluminio e di display AMOLED da 1.4/1.2″ con Always-On e protezione Gorilla Glass DX+. La variante Classic è realizzata in acciaio inossidabile e anche in questo caso offre display AMOLED da 1.4/1.2″.

Il modello Classic è dotato di un design iconico, caratterizzato dalla presenza di un'elegante ghiera interattiva: un accessorio irrinunciabile per chi è alla ricerca di un indossabile premium, al massimo della forma.

Specifiche e caratteristiche

Passando a quelle che sono le specifiche tecniche, il pezzo forte dei nuovi indossabili è rappresentato dall'introduzione del chipse Exynos W920, soluzione dual-core a 5 nm e con una frequenza massima di 1.18 GHz, che promette notevoli miglioramenti sia in termini di prestazioni che di autonomia. Altra grande novità è il sensore BioActive di Samsung, il quale vanta un design più piccolo e compatto, senza sacrificare la precisione nella misurazione.

Questo nuovo sensore 3-in-1 utilizza un chip singolo per gestire tre potenti sensori di salute – Analisi Ottica della Frequenza Cardiaca, Analisi Elettrica del Cuore e dell'Impedenza Bioelettrica – così che gli utenti possano monitorare la pressione sanguigna, rilevare una fibrillazione atriale irregolare, misurare i livelli di ossigeno nel sangue e, per la prima volta, calcolare la composizione corporea. Il nuovo strumento di misurazione della composizione corporea fornisce un approfondimento sulla salute e la forma fisica generale, con misurazione di parametri chiave come la massa muscolare e scheletrica, il metabolismo basale, la percentuale di acqua e quella di grasso corporeo. Ora è possibile controllare facilmente la propria composizione corporea dal proprio polso, utilizzando solo due dita. In circa 15 secondi, i sensori dello smartwatch cattureranno circa 2.400 valori.

Per il resto delle specifiche, di seguito trovate un pratico specchietto che mostra i due indossabili a confronto.

Watch 4 Watch 4 Classic Colore 44mm: Black, Green, Silver

40mm: Black, Pink Gold, Silver 46mm: Black, Silver

42mm: Black, Silver Dimensioni e peso Cassa in alluminio – 44mm: 44,4 x 43,3 x 9,8 mm, 30,3g – 40mm: 40,4 x 39,3 x 9,8 mm, 25,9g Cassa in acciaio inossidabile – 46mm: 45,5 x 45,5 x 11 mm, 52g – 42mm: 41,5 x 41,5 x 11,2 mm, 46,5g Display 44 mm: 1,4″ (34,6mm) 450 x 450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass con DX+



42 mm: 1.2″ (30,4mm) 396 x 396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass con DX+ 46 mm: 1,4″ (34,6mm) 450 x 450 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass con DX+



42 mm: 1.2″ (30,4mm) 396 x 396 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning Gorilla Glass con DX+ Processore Exynos W920 Dual Core 1.18 GHz (5 nm) Exynos W920 Dual Core 1.18 GHz (5 nm) Memoria 1,5 GB RAM + memoria interna da 16 GB 1,5 GB RAM + memoria interna da 16 GB Batteria 40m/42mm: 247mAh

Ricarica wireless WPC-based 44mm/46mm: 361mAh

Ricarica wireless WPC-based OS Wear OS Powered by Samsung Wear OS Powered by Samsung UI One UI Watch 3 One UI Watch 3 Sensori Sensore Samsung BioActive (Frequenza cardiaca ottica + frequenza cardiaca elettrica + analisi impedenza bioelettrica), Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore di luminosità Sensore Samsung BioActive (Frequenza cardiaca ottica + frequenza cardiaca elettrica + analisi impedenza bioelettrica), Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore di luminosità Connettività LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Durabilità 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilità Android 6.0 o superiore, con oltre 1.5 GB di RAM Android 6.0 o superiore, con oltre 1.5 GB di RAM

Non manca poi il supporto eSIM, che consente agli utenti di apprezzare la libertà di lasciare a casa il proprio smartphone, sapendo che lo smartwatch si sincronizzerà automaticamente. Inoltre, poiché una batteria affidabile risulta essenziale per uno smartwatch, l’autonomia arriva fino a 40 ore (stando a quanto dichiarato dall'azienda), più che sufficienti per la gran parte degli utilizzi. E quando è necessario ottenere più energia rapidamente, 30 minuti di ricarica forniscono fino a 10 ore di batteria.

Software

I nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic sono i primi dispositivi a includere il nuovo Wear OS Powered by Samsung, prodotto in collaborazione con Google, e dotati di One UI Watch, l'interfaccia utente di Samsung più intuitiva di sempre. Semplicità, facilità d'uso ed efficienza sono i tratti distintivi della nuova piattaforma degli smartwatch Galaxy: con la nuova One UI Watch di Samsung e Wear OS Powered by Samsung è stato possibile rendere l'esperienza smartwatch ancora più fluida.

Con One UI Watch, le applicazioni compatibili sono automaticamente installate sullo smartwatch se scaricate sullo smartphone, e le impostazioni importanti, come le ore in modalità “Non disturbare” e i contatti bloccati, sono sincronizzati istantaneamente. Auto Switch assicura che le Galaxy Buds alternino l’audio tra lo smartphone e lo smartwatch, a seconda dell’utilizzo. È inoltre possibile controllare senza sforzo l'esperienza mobile con Bixby Voice, la ghiera e i controlli via gesture. Muovendo l'avambraccio su e giù due volte è possibile ricevere chiamate e ruotando il polso due volte è possibile rifiutarle o ignorare notifiche e sveglie.

La serie Galaxy Watch 4 rappresenta inoltre la prima generazione di smartwatch a integrare Wear OS Powered by Samsung, la nuova piattaforma che valorizza ogni aspetto dell’esperienza smartwatch. Realizzata da Samsung e Google, questa piattaforma consente di esplorare un ecosistema in espansione direttamente dal proprio polso, con popolari app Google, come Maps, e servizi Galaxy molto apprezzati, come Samsung Pay, SmartThings e Bixby. La nuova piattaforma include anche il supporto per le più importanti app di terze parti, come Adidas Running, Calm, Strava e Spotify, disponibili su Google Play.

Ora è possibile apprezzare esperienze integrate in maniera fluida e conveniente, grazie ai nuovi Galaxy Watch 4. Ad esempio, la bussola integrata avanzata funziona in tandem con Google Maps, per semplificare l'esplorazione di una nuova area.

Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic – Prezzo e data di uscita

I nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic sono preordinabili in Italia a partire dall'11 agosto, e saranno disponibili sul mercato a partire dal 27 agosto. Galaxy Watch 4 è disponibile nei formati 40mm e 44mm, a partire da 269€ per le versioni Bluetooth e 319€ per i modelli LTE. Per quanti ricercano uno smartwatch dal design premium e senza tempo con una ghiera interattiva in acciaio inossidabile, Galaxy Watch 4 Classic è disponibile a partire da 369 € per le versioni Bluetooth e 419€ per i modelli LTE, nelle varianti da 42mm e 46mm in tonalità Black e Silver.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu