OPPO Watch 3 sarà il primo indossabile con il nuovo processore Snapdragon

Da pochissimo Qualcomm ha presentato i suoi nuovi processori per wearable, due soluzioni pensate per differenti fasce di prezzo. Se vi state chiedendo quale sarà il primo smartwatch ad avere dalla sua lo Snapdragon W5 e W5+ Gen 1, la risposta è arrivata quasi istantaneamente: sarà OPPO Watch 3, ormai ad un passo dal debutto!

OPPO Watch 3 è dietro l'angolo, in arrivo con Snapdragon W5 e W5+ Gen 1

La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Franco Li, VP associato di OPPO e presidente della divisione IoT Business, tramite l'evento di Qualcomm dedicato alle nuove piattaforme per indossabili. Il dirigente ha parlato di una serie, quindi è probabile che avremo vari modelli per la gamma OPPO Watch 3: di conseguenza è probabile che troveremo sia lo Snapdragon W5 che la versione potenziata W5+ Gen 1.

Inoltre è stato confermato che la nuova famiglia di smartwatch sarà presentata in Cina ad agosto. Resta da vedere se OPPO Watch 3 arriverà anche in versione Global e, in caso affermativo, quanto ci sarà da attendere prime di poter mettere le manu sul wearable.

OPPO non sarà il solo brand a fare affidamento su Qualcomm: Mobvoi ha già confermato l'utilizzo dello Snapdragon W5+ Gen 1 a bordo della prossima generazione di smartwatch. Il produttore non ha ancora svelato il nome del dispositivo ma è probabile che si tratti del futuro TicWatch Pro 4.

Tornando ad OPPO Watch 3, che cosa sappiamo sul prossimo wearable? Al momento i leak parlano di almeno tre varianti, con dimensioni da 42 e 46 mm, il supporto eSIM e la presenza di un display quadrato con bordi curvi. Oltre a questo modello sarebbe prevista anche la nuova smartband OPPO Band 2.

