Netflix le prova tutte: arriva una nuova opzione contro i furbetti che condividono l’account

Non molto tempo fa, Netflix ha lanciato in alcuni mercati la funzione Extra Member, una opzione che permette di aggiungere fino a due utenti aggiuntivi al proprio piano Standard e Premium al costo di circa 2,99€ l'uno. La novità rientra nelle alternative studiate da Netflix per contrastare la condivisione illegale dell'account, una pratica che costerebbe caro al colosso dello streaming e che gli impedirebbe di continuare ad “investire in nuovi film e serie TV“.

Netflix non ha però smesso di pensare ad ulteriori soluzioni che consentano agli abbonati di condividere uno stesso account in modo legale, pagando però qualche euro in più, ed ha lanciato la funzione Aggiungi una casa. Di cosa si tratta?

Netflix lancia “Aggiungi una casa”, cos'è e come funziona la nuova funzione?

Partiamo da una premessa: uno stesso account Netflix, di base, può essere condiviso da più persone purché queste facciano parte di uno stesso nucleo famigliare, e quindi vivano tutte sotto lo stesso tetto. C'è, però, una buona fetta di utenza che ha deciso di andare oltre le regole imposte dalla piattaforma e di condividere il proprio account con persone che vivono in altre case e che non fanno parte del proprio nucleo.

La nuova funzione Aggiungi una casa mira a rendere legale questa pratica, però chiedendo agli utenti di pagare una piccola somma extra per poter condividere l'account anche con persone che vivono presso un indirizzo diverso da quello principale.

La funzione è stata rilasciata per gli utenti in Argentina, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras e permetterà, appunto, di aggiungere più case all'account, ciascuna con un proprio indirizzo. Nello specifico, chi è in possesso di un piano Base potrà aggiungere una sola casa in più, due per gli utenti Standard e tre per chi, invece, ha un abbonamento Premium. Questa sorta di upgrade del piano Netflix costerà circa 2,99€ in più al mese, da sommare quindi al prezzo dell'abbonamento.

Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una opzione in fase di sperimentazione. Netflix stesso ha comunicato di non apportare alcuna modifica in mercati che non siano quelli selezionati per il test, almeno fin quando non saranno certi su quale soluzione sia meglio adottare.

