Redmi K50S Pro, nuovi dettagli da un leak: in arrivo i 200 MP?

Seppur alla rinfusa, le voci intorno al prossimo Redmi K50S Pro si fanno sicuramente interessanti, soprattutto riguardo le specifiche tecniche. Da un nuovo leak infatti, abbiamo notizia sia di un buon comparto hardware, sia per la fotocamera.

Redmi K50S Pro: non mancherà nulla, pronti alla rivoluzione nelle specifiche?

A parlare dell'ormai probabile Redmi K50S Pro che non cita in maniera diretta lo smartphone ma le indicazioni che fornisce portano ad unire un po' tutti i puntini riguardanti il prossimo top di Redmi e Xiaomi. Infatti, si parla dello Snapdragon 8+ Gen 1, ma qui quasi nessuna sorpresa. A questo, si va ad aggiungere un display con refresh rate 120 Hz, sebbene non si sa ancora se troveremo un LTPO.

Proseguendo, il leaker parla di una batteria da circa 5.000 mAh, che si andrebbe a ricaricare con una potenza di ricarica, questa certificata, da 120W. Infine, si parla di un sensore da 200 MP. Questo dettaglio è importante perché Xiaomi potrebbe voler relegare la nuova super fotocamera a Redmi, che quindi compirebbe un upgrade in merito al comparto. Non è ben chiaro però se troveremo l'HP1 o l'HP3, ma considerando che l'HP1 è relativo a Moto Edge 30 Ultra ed è quello più grande e probabilmente più potente, è possibile che a Redmi tocchi l'ultimo arrivato.

Insomma, sebbene ci siano pochissimi elementi, Redmi K50S Pro potrebbe far gola a molti ma, non bisogna temere di non poterlo acquistare da noi, visto che potrebbe essere il gemello cinese del prossimo Xiaomi 12T Pro, che pare esserne un rebrand.

