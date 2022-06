Il nuovo sensore Samsung da 200 MP promette di rivoluzionare la fotografia da smartphone

Proprio ieri vi abbiamo parlato del nuovo sensore da 100 MP al quale starebbe lavorando Sony, così da offrire al mercato della fascia medio-alta e premium un'alternativa agli ISOCELL HM3 e HM6 di Samsung. Quest'ultima, però, si spinge ancora più avanti e annuncia ISOCELL HP3, un nuovo sensore per smartphone da 200 MP.

Samsung ISOCELL HP3, il nuovo sensore da 200 MP che promette di rivoluzionare la fotografia da mobile

Samsung ha annunciato un nuovo sensore per smartphone da 200 MP, che a detta dell'azienda ha il pixel più piccolo del settore con soli 0,56 μm. Questa tecnologia presenta diversi miglioramenti rispetto l'ISOCELL HP1, il primo sensore da 200 MP di Samsung che – tuttavia – non è stato ancora integrato in alcun smartphone.

Per cominciare, il nuovo ISOCELL HP3 non solo è dotato di pixel più piccoli, ma supporta anche una messa a fuoco automatica più rapida e può girare video 8K a 30 fps e in 4K a 120 fps. Grazie ad una funzione di Smart-ISO Pro ottimizzata si è potuto migliorare anche le prestazioni HDR. Oltre ciò, il nuovo sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP può produrre immagini con 4 trilioni di colori con profondità di 14 bit, oltre sessata volte in più rispetto la tecnologia precedente.

Infine, il sensore supporta il binning 4-a-1 aggiunge fino a 1,12μm di pixel per foto da 50 MP, mentre per quelle molto scure, il nuovo sensore offre il binning 16-a-1 per pixel da 2,24μm e foto da 12,5 MP. ISOCELL HP3 è già pronto per essere implementato sui primi smartphone e la produzione di massa inizierà quest'anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il