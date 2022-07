POCO X4 GT 5G è arrivato, con 144 Hz e Dimensity 8100: si parte in offerta su Amazon!

Dopo il lancio in Italia (insieme al cugino F4 5G), ecco che finalmente POCO X4 GT 5G è disponibile all'acquisto per tutti: in questo approfondimento andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare sull'acquisto del dispositivo, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente sempre puntando alla spedizione dall'Italia o dall'Europa.

POCO X4 GT 5G debutta in Italia: ora in vendita su Amazon e nello store ufficiale Xiaomi

Se cercate un dispositivo di fascia medio alta economico e performante, allora POCO X4 GT 5G di certo non vi deluderà. Lo smartphone non si fa mancare nulla: abbiamo un display IPS da 6.6″ Full HD+ a 144 Hz (con campionamento del tocco a 270 Hz) valutato A+ da DisplayMate, una batteria da 5.080 mAh con super ricarica da 67W mentre il cuore del terminale è il potente Dimensity 8100 di MediaTek. Non mancano caratteristiche come il Wi-Fi 6, una tripla camera da 64 + 8 + 2 MP e Android 12 lato software.

Il nuovo POCO X4 GT 5G è disponibile all'acquisto per tutti e l'occasione diventa ancora più ghiotta grazie ad Amazon: il dispositivo è in offerta lancio a 349.9€ nella versione da 8/256 GB. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se preferite la versione da 8/128 GB, la trovate a meno di 300€ sullo store ufficiale di Xiaomi.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

