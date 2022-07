Xiaomi 12 Pro con Dimensity 9000+ è l’alternativa top di gamma da non sottovalutare

La serie 12S di Xiaomi è infine giunta ma non è arrivata da sola: abbiamo avuto anche un'ottima riedizione del modello 12 Pro, stavolta con il chipset high-end di MediaTek. Siete curiosi di provare questa particolare alternativa top? Allora vi segnaliamo che Xiaomi 12 Pro con Dimensity 9000+ (da 12/256 GB) è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali ed il prezzo non è niente male!

Xiaomi 12 Pro con Dimensity 9000+ da 12/256 GB debutta in sconto: il top di gamma alternativo!

Quali sono le differenze tra il classico Xiaomi 12 Pro e la nuova versione con Dimensity 9000+? I due smartphone sono praticamente identici in fatto di design e ci sono vari elementi comuni. Per le differenze, abbiamo l'introduzione del chipset top di MediaTek (soluzione octa-core a 4 nm e 3.2 GHz), una batteria più capiente (da 5.160 mAh) ma una ricarica “più lenta” (ossia da 67W). La versione con Snapdragon ha una batteria da 4.600 mAh con tecnologia da 120W; in entrambi i casi troviamo la ricarica wireless. Abbiamo poi lo stesso display AMOLED E5 LTPO 2.0 da 6.73″ QHD+ a 120 Hz ed una tripla camera da 50 + 13 + 5 MP con IMX707, ultra-wide e macro. Per farvi un'idea del top di gamma in generale, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del modello con Snapdragon.

Il nuovo Xiaomi 12 Pro con Dimensity 9000+ (da 12/256 GB) è disponibile all'acquisto in offerta lampo grazie allo store TradingShenzhen: lo smartphone è – ovviamente – in versione China, quindi con software in lingua cinese e inglese. Comunque è presente il Play Store, già installato su ogni unità. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il