OPPO Store Summer Sales: 10 giorni di offerte e sconti fino a 100€

Cerchi uno smartphone per l'estate e stai pensando ad un OPPO? Sullo store ufficiale sono partiti gli OPPO Store Summer Sales, dieci giorni di promozioni e offerte con sconti fino a 100€ su tutti gli articoli presenti, tra smartphone, smartwatch e cuffie TWS!

OPPO Store Summer Sales: come risparmiare fino a 100€ con le offerte

Come si struttura la nuova iniziativa di OPPO Store? I Summer Sales sono un periodo promozionale che porta in offerta praticamente tutto il catalogo del brand disponibile sul sito. Ma come possiamo ottenere gli sconti? Il tutto va gestito per soglia di spesa minima. Cosa vuol dire? Semplicemente, in base a quanto si spende, si può ottenere un determinato sconto.

In breve, per una spesa minima di 200€, si otterranno 30€ di sconto, mentre per chi ne spende almeno 700€, riceverà 100€ di sconto. Dunque, se state cercando di acquistare ad un ottimo prezzo la serie Find X5, Reno 6, oppure volete fare una scorpacciata di accessori tra OPPO Watch, OPPO Band e le cuffie Enco X2, è l'occasione giusta per approfittarne, specie grazie a tutte le garanzie che vi porta lo store di OPPO.

La promozione OPPO Store Summer Sales dura dunque fino al 31 luglio 2022 alle ore 24:00, ma c'è di più: fino a quella data, dalle 21:00 alle 24:00 è possibile accaparrarsi offerte flash a prezzi molto vantaggiosi. In basso vi lasciamo il link allo store, così da non perdervi alcuna offerta. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

