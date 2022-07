HIMO C30S Max sprinta in offerta: la eBike da corsa perfetta per gli allenamenti

Di modelli di eBike, nel tempo, ne abbiamo conosciuti di tutti i tipi. Che siano queste da passeggio, mountain bike o da corsa, ci sono davvero per tutte le esigenze. E non è da meno la bici elettrica da corsa HIMO C30S Max, che va in offerta su Geekbuying, grazie ad un ottimo codice sconto e l'utile spedizione dall'Europa.

Codice sconto HIMO C30S Max: come risparmiare sulla bici elettrica da corsa in offerta

Cosa contraddistingue questa HIMO? Capiamo subito che si tratta di un modello da corsa grazie al manubrio con maniglie curvate verso il basso, tipiche proprio di bici da gara. E a questo, si abbinano anche ruote da 26″ a marchio KENDA, un cambio SHIMANO a 18 velocità ed un sistema di freni a disco doppio che permette una frenata ottimizzata in base al tracciato, che sia questo asciutto o bagnato. E a proposito di bagnato, abbiamo una certificazione IPX7.

Passando alla parte elettrica della C30S Max, abbiamo un motore da 250W, a cui si abbina una batteria da 36V/10 Ah, che permette un'autonomia totale fino a 75 km, che varia in base alla modalità di pedalata che si sceglie. Le modalità in questione sono 5 e ognuna gestisce la velocità in modo diverso. Cosa importante, la bici HIMO rispetta tutte le normative vigenti.

Per poter acquistare la bici elettrica da corsa HIMO C30S Max ad un ottimo prezzo, potete rifarvi quindi all'offerta di Geekbuying, che con un codice sconto dedicato e la spedizione dai suoi magazzini europei, permette di averla in poco tempo ed in maniera conveniente. Trovate il box qui sotto: se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

