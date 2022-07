Sorriso brillante con Oclean Endurance, lo spazzolino elettrico a meno di 25€

Si chiama Oclean Endurance ed è uno spazzolino elettrico dal design elegante e dotato di tecnologie in grado di assicurare un'ottima igiene orale. A meno di 25€ non troverete soluzione migliore. Curiosi di scoprire perché? Allora eccovi tutti i dettagli e – soprattutto – come fare per risparmiare!

Oclean Endurance è l'alleato perfetto la cura della vostra igiene orale, a meno di 25€ non si può chiedere di più

Oclean Endurance è un'ottima alternativa ai più costosi spazzolini elettrici, ai quali non ha proprio nulla da invidiare. Dal design elegante, anti-muffa e pensato per offrire una buona presa, questo spazzolino elettrico è dotato di un potente motore che può compiere fino a 72.000 movimenti al minuto, per una rimozione della placca fino a dieci volte più efficace.

La testina, di forma compatta e dal design a W, è adatta anche per i denti più sensibili e può spazzolare a fondo ogni angolo della bocca, raggiungendo anche i punti più difficili e garantendo una più accurata igiene orale. Lo spazzolino elettrico offre due diverse modalità di spazzolatura tra le quali è possibile scegliere premendo il tasto presente lungo il corpo di Oclean Endurance.

Oclean Endurance è poi dotato di una batteria da 800 mAh che offre fino a trenta giorni di utilizzo e può essere caricato facilmente mediante USB-C, anche collegando il cavo al computer, ad esempio.

Questo spazzolino elettrico può essere acquistato nelle colorazioni Knight Black e Sculpture White a meno di 25€. A questo prezzo, Oclean Endurance è un vero must-have! Inoltre vi segnaliamo che la confezione è particolarmente ghiotta: oltre allo spazzolino riceverete anche la basetta da parete, due confezioni di filo interdentale e ben 6 testine di ricambio. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Sapete che la testina dello spazzolino andrebbe cambiata ogni 3 mesi? Allora perché non approfittarne per acquistare una confezione da ben 8 testine di ricambio? Compatibili con tutti gli spazzolini Oclean e particolarmente adatte per la rimozione della placca lungo tutto il bordo gengivale, le testine Oclean P3 possono essere acquistate ad un prezzo scontato del -50% al link di seguito.

