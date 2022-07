vivo T1x diventa Global, ma sarà 4G

Durante il 2021 vivo ha inaugurato la serie T, con T1 e T1x come primi modelli. I due smartphone rappresentavano una soluzione 5G dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, tanto che questo ha spinto il brand a portare la serie nel mercato Global. Ma come abbiamo già visto con T1 5G, T1 Pro e T1 44W (4G), si è giocato al ribasso nelle specifiche tecniche e anche vivo T1x 4G Global segue questa filosofia.

vivo T1x 4G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

vivo T1x 4G segue lo stile della serie T Global, distinguendosi dunque dai modelli cinesi in maniera netta. Infatti, troviamo un bumper fotocamera rettangolare sulla parte sinistra con i due sensori a campeggiare dentro di esso. Per il display, si è optato per la stessa soluzione di T1 Pro e T1 44W, cioè un pannello LCD a 90 Hz da 6.58″ Full HD+, non male ma in piena fascia media a causa del drop notch.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Cosa ci riservano le specifiche tecniche interne del T1x 4G Global? Il chipset utilizzato dal brand per questo smartphone è lo stesso di T1 44W, quindi lo Snapdragon 680. A questo, va aggiunta la presenza di 4/6 GB RAM e 64/128 GB di storage. La RAM si può espandere fino a 2 GB aggiuntivi. Per la batteria troviamo invece un modulo da 5.000 mAh e ricarica da 18W, da puro mid-range. Chiude il lato fotocamera con doppio sensore posteriore da 50 + 2 MP, il cui secondo è per le foto Macro ed una selfie camera da 8 MP. Il sensore d'impronte è poi laterale e per il software è presente la FunTouch OS 12 su Android 12.

vivo T1x 4G – Prezzo e data di uscita

Il prossimo vivo T1x 4G arriverà in India il prossimo 20 luglio 2022, dove scopriremo anche quale prezzo troverà lo smartphone. Si parla di un range di circa 147€ (11.999 rupie) per la versione 4/64 GB e circa 183€ (14.999 rupie) per la versione 6/128 GB. Non sappiamo ancora se troverà distribuzione in altri mercati, ma questo lo capiremo in seguito.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il