vivo T1 e T1x spuntano nei render e hanno una data di uscita!

Se c'è un brand che, seppur abbia un'importante distribuzione in patria ed a livello internazionale, riesce ad avere un ordine ben preciso dei suoi smartphone, quello è sicuramente vivo. Pare però che questo non eviti di creare nuove line up di smartphone, visto che è iniziata a circolare la voce sulla presunta serie vivo T, comprensiva dei modelli T1 e T1x.

Aggiornamento 18/10: da un leak i render ufficiali di vivo T1 e T1x, mentre il brand annuncia la data di uscita. Tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

vivo T1 e T1x: cosa sappiamo sulla nuova serie di smartphone?

vivo Serie T, come nasce?

A parlare per primo della nuova serie T è stato il leaker Bald Panda su Weibo, che dapprima ha introdotto il discorso e poi si è affinato spiegando come si dovrebbe posizionare tale gamma di smartphone sul mercato. Se la serie Y è quella considerata medio-base gamma, la serie S e T si dovrebbero equivalere per quanto riguarda il prezzo. Di conseguenza la serie X resta quella top gamma. Inoltre, da notare che non si tratta della nuova serie vivo X70t, ma di un prodotto a sé stante.

E in cosa differenzieranno quindi la serie S e la serie T? Secondo il leaker, la serie S virerà all'imaging e soprattutto sui selfie, ma non è una novità. La serie T invece andrebbe a competere con gli smartphone top-mid range pensati per il gaming da smartphone. Non un prodotto estremo come ROG, Black Shark o RedMagic, ma più come Realme GT Neo, Redmi K40 Game o iQOO Neo, probabile serie “gemella” ma meno costosa. Per fare un altro paragone, la leaker Arsenal Jun ci presenta la serie T come simile alla serie K di OPPO.

Design e specifiche tecniche

Dopo i primi rumor in merito alla nascita di questa nuova serie, ma anche dopo l'approdo sul TENAA, abbiamo oggi il design della serie T. Il modello passato V2115A infatti, riscontra lo stesso design di quello che sarà vivo T1. Lo stile è molto simile a quello di iQOO Z5 e X70, ma forse è più vicino a quello del brand affiliato, che non fa altro che alimentare il dualismo. Per quanto riguarda vivo T1x invece, abbiamo un design non lontano dall'iQOO Z5x che verrà presentato a breve, con tanto di doppio sensore.

vivo V2115A visits Google Play Console listing.

SD778G

8GB RAM

Android 11

vivo V2115A visits Google Play Console listing.

SD778G

8GB RAM

Android 11

1080×2400 display.

Andando nel dettaglio delle specifiche tecniche, per il modello T1 ci ritroviamo un display da 6.67″ Full HD+ LCD TFT con punch-hole, probabilmente un chipset Snapdragon 778G (visto che la CPU indicata riporta un clock da 2.4 GHz). Guardando invece al T1x, non conosciamo l'entità del display (che sarà con drop notch LCD in ogni caso) ma si dovrebbe avvalere del Dimensity 900 di MediaTek.

Passando alla batteria, entrambi sarebbero dotati di un modulo da 5.000 mAh ricaricabile a 44W, ma ci riserviamo il dubbio fino all'uscita. Per la memoria, secondo Digital Chat Station, vivo T1 avrà tagli di memoria 8/128, 8/256, 12/256GB, mentre vivo T1x sarà dotato dei tagli da 6/128, 8/128 e 8/256 GB.

Lato fotocamera, per vivo T1 sarebbe presente un trittico di fotocamere da 64 + 8 + 2 MP ed una selfie camera (punch-hole centrale) da 16 MP. Per il più “piccolo” i sensori sono due ma quello principale dovrebbe comunque essere da 64 MP.

vivo T1 e T1x – prezzo e data di uscita

Non mancano indiscrezioni in merito al prezzo e soprattutto conferme sulla data di uscita della serie T di vivo. Partendo da questa, vedremo il debutto della gamma nelle prossime ore, cioè il 19 ottobre 2021. In più, Arsenal Jun ha parlato anche della fascia di prezzo, che colloca tra i 250 e i 350€ circa (2000-2500 yuan), quanto meno per vivo T1. Molto più basso dovrebbe essere invece il prezzo del T1x.

