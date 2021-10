Ecco quali banche supporta la Xiaomi Mi Band 6 NFC

La Xiaomi Mi Band 6 NFC è appena arrivata in Italia è la prima domanda che sorge è: quali banche supporta? Abbiamo già imparato a conoscere il modello standard nella nostra recensione, ma questa versione porta con sé un'importante novità. Per la prima volta nella sua storia, infatti, Xiaomi ha finalmente deciso di portare anche da noi la sua smartband dotata di connettività NFC. Finora questa variante era stata esclusiva unicamente della Cina, fatta eccezione di alcune incursioni nell'Europa orientale. Ma adesso che la smartband Xiaomi con NFC è acquistabile anche in Italia, vediamo come possiamo utilizzarla sul nostro territorio.

Xiaomi Mi Band 6 NFC arriva in Italia: ecco quali banche e quali carte supporta

Il vantaggio della Xiaomi Mi Band 6 NFC rispetto alla sua versione standard è il supporto alla connettività NFC, ovviamente, e tutto ciò che ne consegue. In primis l'aprire le porte ai pagamenti contactless, rendendo la smartband Xiaomi un vero e proprio mezzo di pagamento in mobilità che sostituisca portafogli e carte di pagamento. Tuttavia, ci sono delle limitazioni sul supporto alle carte di pagamento. Qua da noi in Italia, infatti, la Xiaomi Mi Band 6 NFC può essere utilizzata solamente con i circuiti di pagamento Mastercard e Nexi.

Come configurare la Xiaomi Mi Band 6 NFC

Una volta configurata la smartband Xiaomi, basta aprire l'app dedicata Xiaomi Wear ed aggiungere la propria carta (qualora fosse supportata). A quel punto, basterà fare uno swipe sullo schermo della smartband per attivare la modalità di pagamento, dopodiché avvicinarla al POS e concludere la transazione.

Quanto è sicura la Xiaomi Mi Band 6 NFC?

Partiamo col dire che il primo pagamento della giornata effettuato con la Xiaomi Mi Band 6 NFC richiederà l'inserimento del codice di sicurezza della carta. Dal secondo pagamento in poi, invece, non sarà richiesto il codice fino al giorno successivo. E se la smartband venisse sfilata, smarrita o rubata, il sensore rileverà che non è più al polso e quindi richiederà nuovamente l'inserimento del codice.

Xiaomi ha poi sottolineato il grado di sicurezza della Xiaomi Mi Band 6 NFC, in primis perché non memorizza i dati della carta fisica del dispositivo. Inoltre, per tutti i pagamenti effettuati verrà utilizzato un codice della carta virtuale anziché di quella reale, in modo che eventuali manomissioni non compromettano i dati della carta.

Lista delle banche supportate

A questo punto, vediamo quali banche supporta la Xiaomi Mi Band 6 NFC sul territorio italiano:

Allianz Bank

Banca 5

Banca Agricola Popolare di Ragusa

Banca Alpi Marittime

Banca Campania Centro Montecorvino Rovella

Banca Cambiano 1884

Banca Capasso Antonio

Banca Cassa Risparmio Savigliano

Banca Centropadana

Banca Consulia

Banca del Fucino

Banca del Piemonte

Banca del Sud

Banca del Valdarno

Banca della Marca

Banca di Credito Peloritano

Banca di Imola

Banca di Piacenza

Banca di Salerno Credito Cooperativo

Banca Fideuram

Banca Finnat Euramerica

Banca Generali Private

Banca Ifigest

Banca Macerata

Banca Mediolanum

Banca Passadore & C.

Banca Popolare del Frusinate

Banca Popolare del Lazio

Banca Popolare di Cortona

Banca Popolare di Fondi

Banca Popolare di Lajatico

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Banca Popolare del Cassinate

Banca Popolare del Mediterraneo

Banca Popolare dell'Alto Adige – Volksbank

Banca Popolare di Bari

Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare Etica

Banca Popolare Pugliese

Banca Popolare Sant'Angelo

Banca Popolare Valconca

Banca Popolare Vesuviana

Banca Profilo

Banca Reale SPA

Banca Regionale di Sviluppo

Banca Stabiese

Banca Valsabbina

Banco Azzoaglio

Banco BPM

Banco delle Tre Venezie

Banco di Desio e della Brianza

Banco di Lucca e del Tirreno

Banca Finint

BCC Bergamansca e Orobica

BCC Carate Brianza

BCC Colli Albani

BCC dei Comuni Cilentani

BCC Doberdò e Savogna

BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo

BCC Monsile

BCC Pergola e Corinaldo

BCC Pordedonese

BCC Ravennate Forlivese e Imolese

BCC Recanati e Colmurano

BCC Roma

BCC Roma Capranica

BCP Banca di Credito Popolare

Bim Banca Intermobiliare

Cassa Rurale Caravaggio Adda e Cremasco

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

Dove acquistare Xiaomi Mi Band 6 NFC

Xiaomi Mi Band 6 NFC è disponibile in Italia dal 14 ottobre ad un prezzo di vendita di 54,99€, scontato per le prime 48 ore a 43,99€. La smartband sarà venduta sul sito ufficiale e su Amazon, così come nei Mi Store in Italia.

Se non visualizzate correttamente i box di acquisto qui sotto, disattivate AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu