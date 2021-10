Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2 è la nuova telecamera di sicurezza a 360°

Dopo i modelli dello scorso anno PTZ e PTZ Pro (seguiti poi dalla versione low budget SE), la compagnia cinese ha annunciato la nuova Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2, IP Camera di tutto rispetto proposta ad una cifra super abbordabile (nel prefetto stile della casa di Lei Jun).

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2: cosa cambia con la nuova versione

La nuova versione della telecamera di sicurezza PTZ di Xiaomi arriva con alcune migliorie rispetto alla generazione precedente. Le immagini risultano più nitide grazie al passaggio dalla risoluzione 2K al 2.5K mentre la fotocamera sale a 4 MP, sempre con apertura f/1.4, lenti 6P e funzionalità AI. Come il nome lascia intendere, Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2 è dotata di un modulo PAN/TILT/ZOOM, il quale può essere spostato sia in verticale che in orizzontale.

L'IP Camera monta un sensore d'immagine MJA1, che unito agli algoritmi AI dedicati consentono di ottenere riprese ad altre prestazioni, con colori saturi anche in presenza di ambienti scarsamente illuminati. Ovviamente si tratta di una soluzione smart controllabile da remoto (dotata di BT e Wi-Fi Dual Band). Completano il quadro speaker stereo e microfono integrati e la possibilità di archiviare video e immagini sia su cloud che su microSD.

Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2: prezzo e disponibilità

La nuova Xiaomi Mi Smart Camera PTZ 2 arriva giusto in tempo per il prossimo Singles Day 11.11 e viene proposta al prezzo scontato di circa 30€ al cambio attuale, ossia 229 yuan.

