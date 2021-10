iQOO Z5x arriverà ad ottobre: tutto quello che sappiamo

Dopo i primissimi avvistamenti aumentano i dettagli in merito alla prossima aggiunta alla gamma Z: iQOO Z5x si fa sempre più vicino ed aumentano le indiscrezioni in merito alle specifiche. Di seguito trovate una raccolta di tutti i leak e le conferme in merito al prossimo dispositivo del brand di vivo.

iQOO Z5x: che cosa sappiamo finora

Design e display

Nel momento in cui scriviamo mancano dettagli in merito alla back cover dello smartphone. Tuttavia il design potrebbe essere simile a quello del modello Z5; anzi, secondo alcuni insider il dispositivo potrebbe essere la versione di iQOO del terminale conosciuto come vivo S10e (non ancora annunciato). Tornando a noi, iQOO Z5x è stato avvistato con la sigla V2131A e frontalmente è dotato di un ampio display con risoluzione Full HD+, presumibilmente un pannello OLED con punch hole centrale.

Hardware

In merito alle specifiche tecniche il dispositivo dovrebbe essere mosso dal chipset Dimensity 900 di MediaTek, accompagnato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il sistema operativo è basato su Android 11 e la ricarica ha una potenza di 33W, ma a parte questi dettagli non sono presenti indiscrezioni su batteria ed il resto del pacchetto.

iQOO Z5x – Prezzo e uscita

Per ora mancano dettagli relativi all'uscita ma lo store cinese JD ha già inserito iQOO Z5x nel database: ciò vuol dire che il debutto è fissato certamente per il mese di ottobre. In merito al prezzo, non ci sono ancora indiscrezioni e lo store riporta ancora una cifra puramente indicativa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu