OPPO è al lavoro sul suo chipset per smartphone: ecco quando arriverà

In molteplici occasioni abbiamo parlato di chip proprietari dei maggiori brand cinesi, anche se spesso il tutto si è tradotto il soluzioni ISP (come nel caso di vivo e Xiaomi). Probabile che si tratti del preludio a qualcosa di più, ma per ora tutto tace. Anche nel caso di OPPO si è parlato di un possibile ISP ma ora le nuove voci di corridoio riferiscono di un vero e proprio chipset per smartphone, attualmente in fase di lavorazione: ecco le nuove indiscrezioni su quello che ci aspetta.

OPPO come Google, Apple, Samsung e Huawei: si punta ad un chipset proprietario

Stando a quanto riportato da una nota testata asiatica – citando fonti interne – OPPO si starebbe muovendo effettivamente in direzione di un chipset proprietario per smartphone. Ora che anche Google è saluto sul carro (con il suo Tensor) manca solo un brand cinese che si cimenti nell'impresa. Ovviamente ricordiamo che Xiaomi ha già detto la sua al riguardo, ma dopo un primo esperimento non abbiamo più avuto un successore. Tornando ad OPPO, le fonti riferiscono che la casa cinese starebbe lavorando a stretto contatto con TSMC per lo sviluppo di un chipset proprietario a 3 nm.

Non vi sono ancora conferme ufficiali e dalla compagnia asiatica tutto tace. Intanto viene riportato perfino il periodo di uscita: il primo chipset di OPPO dovrebbe vedere la luca nel corso del 2023 o al massimo nel 2024 (in base alla celerità nello sviluppo). Inoltre si tratterà di soluzioni votate alla fascia alta e quindi è lecito ipotizzare che il primo smartphone con un SoC proprietario possa essere un modello della serie Find.

Produttore un proprio chipset è di certo una soluzione costosa ma comunque permette di ottenere ancora più controllo sulla produzione e – soprattutto – di sopperire ad eventuali carenze di aziende terze. Ovviamente per ora è tutto ancora molto nebuloso: OPPO non ha ancora svelato le sue carte ma non appena lo farà vi aggiorneremo con tutti i dettagli!

