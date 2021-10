OPPO K9s, svelato quasi tutto: ecco il prossimo budget phone a 120 Hz

La serie K della compagnia cinese sta per dare il benvenuto al nuovo modello OPPO K9s, già protagonista di una serie di anticipazioni su design e specifiche tecniche. Ecco tutti i dettagli che conosciamo sul prossimo mid-range 5G del brand!

OPPO K9s: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il dispositivo è stato sia protagonista di alcune indiscrezioni, ma anche di varie conferme tramite il sito ufficiale cinese e lo store asiatico JD. Dopo K9 5G e K9 Pro, il nuovo membro della gamma è in arrivo come OPPO K9s: si tratta di un modello dal look leggermente simile alla versione Pro e dotato di un display LCD da 6.59″ Full HD+, con refresh rate a 120 Hz. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato mentre la selfie camera da 16 MP trova spazio all'interno di un punch hole nell'angolo in alto a sinistra. Il dispositivo sarà lanciato nelle colorazioni Black, Grey e Gradient Pink.

Scheda tecnica

A differenza del modello Pro, il comparto tecnico torna a fare affidamento su Qualcomm, precisamente con lo Snapdragon 778G; il chipset 5G sarà supportato da almeno 6/8 GB di RAM, mentre non ci sono dettagli per lo storage. In termini di autonomia si parla di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida VOOC 4.0 da 30W.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed un modulo da 2 MP.

OPPO K9s – Prezzo e uscita

Per ora mancano ancora dettagli sul prezzo di OPPO K9s e l'azienda non ha ancora confermato una data di presentazione. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

