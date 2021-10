Realme Q3s di nuovo sul TENAA? Spunta una possibile variante

Grande movimento lato smartphone per il brand Realme. Dopo aver lanciato nei giorni scorsi il modello GT Neo 2, dispositivo di belle speranze, arrivano le prime avvisaglie del nuovo smartphone della serie Q. Si tratta di Realme Q3s, dispositivo che potrebbe rinnovare completamente la gamma: ecco tutto quello che sappiamo su design, specifiche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 11/10: il presunto Realme Q3s passa di nuovo dal TENAA, stavolta in una nuova colorazione. Trovate tutto nella sezione “Design e display”.

Realme Q3s: tutto quello che sappiamo

Design e display

Il database del TENAA ci ha restituito due smartphone totalmente inediti, che però sono quasi speculari. Infatti, Realme RMX3461 e RMX3463 hanno nel design tratti praticamente identici, variando attualmente solo nel colore: nero il primo e blu il secondo. Per il resto, hanno entrambi un bumper fotocamera con 3 sensori. Fin da subito questi due modelli sono stati associati al prossimo dispositivo della gamma Q, ma ora un nuovo leak sembra stravolgere le carte in tavola.

L'immagine pubblicata da un insider su Weibo mostra quella che dovrebbe essere la presunta back cover di Realme Q3s, la quale mostra uno stile completamente nuovo per la famiglia. Infatti, rispetto al resto della gamma Q3 (di cui qui trovate tutti i dettagli) la futura aggiunta abbandonerebbe il modulo fotografico rettangolare in favore di una soluzione circolare, inedita per Realme.

A riconfermare invece il design visto inizialmente è il terzo passaggio sul TENAA di un nuovo dispositivo Realme con nome in codice RMX3462, quindi consecutivo degli altri due, che mantiene tutte le specifiche già presentate e soprattutto il design, solo che stavolta abbiamo una colorazione più chiara, probabilmente cangiante.

Per quanto riguarda il display dovremmo trovare un pannello LCD LTPS Full HD+ da 6.59″, che potrebbe addirittura appartenere alla giapponese JDI (la migliore del settore). Lo schermo in questione si presenta decisamente interessante dato che le indiscrezioni puntano in direzione di una soluzione con refresh rate elevato, addirittura a 144 Hz.

Hardware

Il VP di Realme Wang Wei Derek, svela che il nuovo dispositivo avrà dalla sua lo Snapdragon 778G e quindi – per il momento – viene esclusa la possibilità di una doppia soluzione con Dimensity 900 (come inizialmente sostenuto da alcuni leak). La soluzione Qualcomm non è ovviamente un debutto per il brand, visto che già il GT Master ne è provvisto.

La memoria va dai 6 ai 12 GB RAM e dai 128 ai 512 GB di storage, mentre per la batteria si parla di un modulo da 4.880 mAh che a livello nominale sarà sicuramente a 5.000 mAh. Il sensore di impronte sarebbe posizionato di lato. A questo si aggiunge anche la potenza di ricarica, che l'ente 3C ha certificato fino a 30W, che inquadra sempre di più il target di mercato.

Fotocamera

Il comparto fotografico prevede una configurazione tripla che però si mostra meno potente GT 2 Neo, per fare un esempio. Infatti, abbiamo un sensore principale da 48 MP, oltre a due sensori da 2 MP per entrambi. La selfie camera è poi da 16 MP.

Realme serie Q3s – Prezzo e data di uscita

La data di uscita ufficiale del Q3s non è ancora ben definita, ma lo stesso VP di Realme Wang Wei Derek ha annunciato che la serie debutterà il prossimo mese, cioè ottobre 2021, quindi ce lo aspettiamo per metà o la fine dello stesso. Considerando le specifiche, il prezzo potrebbe attestarsi sui 200€, specie se appartiene alla serie Q, ma è tutto da vedere.

