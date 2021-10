La MIUI si aggiorna: sarà più difficile rubare uno Xiaomi

Non manca giorno o settimana in cui Xiaomi non aggiorni la sua MIUI, in un costante percorso di miglioramento. Di recente, la compagnia sta procedendo ad aggiornare quanto più possibile il suo catalogo alla MIUI 12.5 Enhanced. Senza contare che si parla già di quanto sia vicina la MIUI 13, la prossima iterazione di un'interfaccia proprietaria che continua comunque ad arricchirsi di novità. Di recente abbiamo visto come la MIUI si stia preparando a grosse novità in termini di automazione, ma non finisce qui.

Nuovo aggiornamento per la MIUI: rubare uno smartphone Xiaomi sarà più difficile

Dopo uno degli ultimi aggiornamenti MIUI, è stato scoperto che gli smartphone Xiaomi potranno godere di una migliorata modalità Anti-Furto. Tempo fa avevo fatto il punto della situazione su uno dei maggiori problemi degli smartphone Android, una falla di sicurezza non di poco conto. Mi riferisco alla possibilità di bypassare la schermata di blocco semplicemente spegnendo lo smartphone, senza che sia necessaria un qualche tipo di conferma. In questo modo, un malvivente può rubare lo smartphone, spegnerlo e portarlo tranquillamente altrove per poi provare ad hackerarlo in tranquillità. Una falla che affligge molti dispositivi in circolazione ma che fortunatamente brand come Xiaomi stanno risolvendo.

Con l'avvento della MIUI 12.5, il team software della compagnia ha ben pensato di aggiungere la possibilità di richiedere l'inserimento del PIN per poter spegnere lo smartphone. A questa già lieta notizia se ne aggiunge un'ulteriore, cioè che lo stesso PIN sarà richiesto per rimuovere la SIM. In caso contrario, lo smartphone andrà automaticamente in Lost Mode, impedendo al malvivente di poterlo utilizzare normalmente. Attivando la Lost Mode, poi, l'utente a cui è stato sottratto potrà ritrovarlo tramite GPS o, nell'ipotesi più negativa, formattarlo e impedire che qualcuno acceda ai dati in memoria.

Per il momento, questa nuova funziona per gli smartphone Xiaomi è ancora in fase Beta, in quanto è stata implementata dalla MIUI 12.5 Beta 21.10.14 in poi. È una Closed Beta per le ROM China, ma vi ricordiamo che se proprio volete potete comunque scaricarla ed installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 12.5 Beta 21.10.14

Per il momento non è ancora disponibile (ma lo sarà a breve), ma vi ricordiamo che le ROM Xiaomi.eu vi permettono di avere queste Beta cinesi ma in versione occidentale.

Scarica MIUI 12.5 Beta con Xiaomi.eu

