Come ritrovare lo smartphone Xiaomi perso

Se siete possessori di uno smartphone Xiaomi e l'avete perso, non disperate: c'è un metodo abbastanza semplice per ritrovarlo. Questa funzionalità è integrata nativamente all'interno della MIUI, pertanto non richiede passaggi strani o app di terze parti per metterlo in atto. È una feature utile non soltanto nel caso più estremo in cui lo si sia perso fuori casa, ma anche nel caso lo si sia smarrito nell'abitazione. Quante volte vi è capitato di non ricordarvi dove averlo messo e non poterlo far suonare essendo impostato in modalità Silenziosa? Con questa modalità, infatti, è possibile farlo suonare comunque, aiutandovi a rintracciarlo con più facilità.

Avete perso il vostro smartphone Xiaomi? Come ritrovarlo con questa funzionalità della MIUI

Per prima cosa, è necessario che siate in possesso di un account Xiaomi, in modo che vi aiuti a ritrovare lo smartphone perso. In caso non lo aveste, potete effettuare la registrazione tramite la pagina dedicata. A questo punto, potete effettuare l'accesso con l'account Xiaomi seguendo la seguente procedura:

Andate in “Impostazioni“, scorrete verso il basso e cliccate su “Mi Account” (fate il login se non lo avete già fatto) Nella schermata successiva cliccate in basso su “Xiaomi Cloud“ A questo punto avrete diverse features a disposizione: selezionate “Trova dispositivo” e abilitatelo (nel caso non lo fosse già)

Come tracciare lo smartphone perso via GPS

In questo modo, il vostro smartphone Xiaomi sarà coperto dalla funzionalità di ritrovamento del dispositivo. Una volta abilitata, potete controllarne lo stato dalla pagina apposita i.mi.com, a patto che sia acceso e connesso a Wi-Fi o rete dati. Da questa schermata del sito ufficiale potrete localizzare via GPS lo smartphone: nel caso la localizzazione fosse disattivata, il sistema ne forzerà l'avvio.

Come far squillare lo smartphone anche se in Silenzioso

L'altra comodità è l'opzione Sound: cliccando su di essa si farà squillare lo smartphone, aiutandoci a rintracciarlo qualora non lo si trovasse per casa (o peggio). Come specificato ad inizio articolo, questo metodo funziona anche se lo smartphone è impostato in modalità Silenziosa.

Come proteggere lo smartphone perso dai ladri

Infine, sempre da questa pagina si può fare affidamento alla Lost Mode. Fintanto che non lo si ritrova, attivandola si blocca lo smartphone perso e sarà necessario inserire la password dell'account Xiaomi per riattivarlo. Inoltre, verrà costantemente aggiornato lo stato della posizione GPS e, nel caso qualcuno lo spegnesse, vi verrà inviato un SMS per localizzarlo nell'ultima posizione registrata. Nel caso più estremo, con Erase Data potete fare una formattazione dei dati per far sì che un eventuale malintenzionato non ne entri in possesso.

